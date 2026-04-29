越南正成为新加坡及澳大利亚游客的首选目的地之一

行内专家认为，越南凭借深厚的历史底蕴、多样化的自然景观以及合理的消费成本，正持续吸引国际游客。街头文化、美食，以及价格亲民的健康护理与美容服务，正日益吸引来自新加坡及区域内国家的年轻游客群体。

新加坡《The Straits Times》近日报道称，越南正日益成为新加坡游客在东南亚的首选目的地之一，这一点体现在社交媒体平台上的高度关注，以及近年来旅游业的显著增长。

行内专家认为，越南凭借深厚的历史底蕴、多样化的自然景观以及合理的消费成本，正持续吸引国际游客。街头文化、美食，以及价格亲民的健康护理与美容服务，正日益吸引来自新加坡及区域内国家的年轻游客群体。

新加坡《The Straits Times》对越南旅游业未来发展前景持积极评价。越南政府已提出到2030年接待约5000万人次国际游客的目标。与此同时，多家国际酒店集团正加快在越南的业务拓展。

与此同时，随着多条新航线的开通，航空连接持续改善，国际游客的可达性不断提升，进一步推动越南旅游业的复苏与发展。

*另外，据澳大利亚旅游专业网站《Escape》报道，在全球旅游趋势不断变化的背景下，越南正迅速崛起为2026年澳大利亚游客最具吸引力的目的地之一，并有望“取代”成本日益高企的传统欧洲旅行线路。

《Escape》的旅游专家指出，在中东地缘政治局势复杂、欧洲旅游成本持续攀升的背景下，亚洲尤其是越南，凭着安全、价格划算、兼具自然风光优美、文化价值、多元体验及丰富美食等优势正在成为理想之选。直飞航线飞行时间通常不足10个小时，这一显著优势进一步增强了越南对“袋鼠之国”游客的吸引力。

与此同时，根据在线旅游平台Travel Agent Finder最新发布的报告，越南于2026年3月首次跻身全球搜索量最高的十大旅游目的地之列，显示出其国际吸引力持续提升，并有望在2026年成为备受关注的旅游热点。（完）