越通社老街——得益于便捷的交通基础设施，在雄王祭祖日、4·30及5·1假期期间，沙坝继续成为越南北部地区吸引大量游客的热门目的地。今年，假期恰逢番西邦缆车投入运营10周年，因此当地及各旅游区组织了丰富多样的体验活动。

2026年玫瑰花节

突出活动之一是2026年玫瑰花节，主题为“玫瑰交响曲”，于4月25日至5月3日在番西邦传奇太阳世界（Sun World Fansipan Legend）举行。占地5万平方米的花谷汇聚了多种沙巴古玫瑰及Moulinex、Society、Maurice Utrillo、Kate、Peace等国外玫瑰品种。节日的亮点是实景演出《花的旅程》，融合了西北艺术与关于象征爱情之花传播的故事。

此外，番西邦地区还以登山列车站入口处的数万朵白花、芒花站及周边景点盛开的1000多棵樱花树吸引游客。当地还设置了多个人造景观、互动活动和趣味游戏，为游客增添体验。

探索“云”村

村是游客了解越南西北地区少数民族文化的驻足点。图自太阳集团

在参观玫瑰谷之后，云村是游客了解赫蒙族、红瑶、岱依族、热依族（Giáy）、泰族、哈尼族等西北地区少数民族文化的驻足点。在这里，游客可以品尝传统美食，参与染布、织锦、制作乐器或穿着民族服饰等体验活动。

如果游客在每天8个时段的艺术表演时间到访，将有机会融入云村热闹非凡的节日氛围，欣赏《灵峰游记》和《花开时节西北情》两场演出。

杜鹃花之路

从云村出发，游客可前往番西邦缆车站，欣赏层峦叠嶂的山水风光和正值盛花期的杜鹃花丛。在番西邦峰顶，树龄数百年的古杜鹃花为金山宝胜寺及阿弥陀佛大佛像的宗教建筑群增添色彩。

杜鹃花之路。图自太阳集团

在海拔3000米以上的区域，一条长约60米的杜鹃花路蜿蜒于300至400年树龄的珍贵古杜鹃花丛之间。在云雾中穿行于花树下、欣赏花色，对许多游客来说是一种独特的体验。

在番西邦峰顶参加升旗仪式

在番西邦峰顶参加升旗仪式。图自太阳集团

4·30假期期间一项具有特殊意义的体验是参加在海拔3143米的番西邦峰顶举行的升旗仪式。升旗仪式庄严肃穆，每天举行5至6次，时间从上午9时20分至下午2时20分或3时20分。

升旗活动在雄伟的高山空间中进行，伴随国歌旋律，为征服“印度支那屋脊”的游客营造出庄重的氛围和自豪感。这是许多游客在假期到沙坝旅游时关注的亮点。（完）