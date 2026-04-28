华闾庙会是宁平省典型的传统庙会，旨在缅怀丁先皇以及在建国卫国事业中的先辈们。经历了多个阶段，从长安到华闾的名称变更，如今的庙会已提升为省级规模，并被列为国家级非物质文化遗产。该庙会不仅连接了过去与现在，还为保护民间文化价值做出了贡献，并致力于发展成为具有特色的文化工业产品。

宁平省文化体育厅副厅长吴青遵：如今的庙会既发挥着弘扬历史文化价值的作用，同时也促进了地方旅游经济活动的发展，并为持有遗产的当地社区居民的生活做出了贡献。历史、文化和景观价值的汇聚，形成了一个"活态遗产空间"，帮助宁平省在全球文化目的地体系中确立其独特地位。

宁平省始终确定，遗产不仅是自豪，更是资源；文化不仅是精神基础，更是内生力量。保护和发挥华闾古都、长安名胜群以及全省独特文化价值体系的作用，是一项核心、经常性和长期的任务。

华闾庙会正按照将传统价值保护与增强现代元素和谐结合的方向发展，其中特别注重宣传和推广工作。推动多平台的数字媒体宣传，不仅有助于广泛传播庙会形象，还有助于扩大国际游客的接触面。

宁平省游客 陈氏兴：我觉得今年华闾庙会的气氛非常特别，有许多富有民族传统文化特色的精彩活动。以后我一定还会再来参加。

未来，宁平省将致力于将华闾庙会建设成为国家级庙会，内容精彩、形象鲜明、组织隆重、文明。该省将大力吸引企业投资服务，形成庙会 – 旅游 – 贸易的联动链条；同时推动数字化转型以进行宣传推广，提升体验感。从而，既保护遗产，又发展文化工业，提升庙会的价值和竞争力。

宁平省旅游厅副厅长阮高晋：保护和将这些产品打造成旅游产品是非常必要的，因为旅游部门确定，游客不仅仅是来观赏自然风光，更需要体验文化故事，特别是通过回归庙会，了解过去的"生活空间"、过去的庙会空间是怎样的，以及那些永恒的价值。

将华闾庙会提升为典型文化工业产品的征程前方仍有许多挑战，需要政府、企业和社区的共同努力。然而，凭借深厚的文化底蕴和"地灵人杰"之乡的崛起渴望，宁平省期望“华闾庙会鼓声的回响，不仅停留在长安山水的空间，还将在世界文化和旅游版图上远扬。”（完）