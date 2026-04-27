越南南方解放、国家统一51周年纪念活动在澳门热闹登场

过去一年里，旅居澳门越南人协会持续开展了丰富多样的普法宣传、文化交流、文艺和慈善活动。文艺活动趋向专业化，为推广越南文化特色作出了积极贡献，旅居澳门越南人社群的声誉和地位也在不断提升。

旅居澳门越南人协会4月26日在澳门十六铺索菲特酒店举行越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）、国际劳动节（5月1日）以及协会成立4周年纪念活动。当地政府代表、领事团成员及广大越侨同胞一同出席活动。

越南驻香港兼驻澳门总领事黎德幸在活动上发表讲话时强调，1975年春季大捷是一曲不朽的英雄凯歌，标志着30多年抗战胜利结束，开启了民族独立、国家统一与发展的新时代。她表示，过去一年里，旅居澳门越南人协会持续开展了丰富多样的普法宣传、文化交流、文艺和慈善活动。文艺活动趋向专业化，为推广越南文化特色作出了积极贡献，旅居澳门越南人社群的声誉和地位也在不断提升。

旅居澳门越南人协会慈善委员会主任阮氏达：“这是重温民族历史、展现越南人民自豪感的重要时刻。能代表近300名会员参加这一庄重的纪念活动，我们非常激动；同时也满怀热情，准备参与文艺表演节目。”

旅居澳门越南人协会乂安分会会长高文延：“纪念活动让远离家乡的同胞们有机会欢聚一堂，共同心系祖国，并加强各分会之间的团结。”

纪念活动在庄重、温馨的氛围中举行，唤起了每一位身在异乡的游子对故乡的深厚感情以及传承民族优良传统的强烈愿望。（完）