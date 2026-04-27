2026年雄王祭祖日假期：富寿省接待游客近650万人次

越通社富寿省——在2026年雄王祭祖日暨雄王庙会期间，富寿省接待游客量显著增长，进一步彰显该省作为越南最具代表性文化—信仰旅游目的地和民族历史根源汇聚地的地位。



据富寿省文化、体育与旅游厅消息，在2026年雄王祭祖日暨“祖地文化旅游周”活动期间，富寿省共接待游客约650万人次，同比增长约12%。



在雄王庙历史遗迹区，许多首次来到“祖地”的游客表示，对这里神圣庄严的氛围以及日益规范有序的节庆组织印象深刻。来自河内的游客黎氏秋河分享说，参加烧香祭祖、观看“春曲”演唱，参观文化营地等活动，使这次旅行不仅具有信仰意义，也让她有机会更深入了解民族传统。



来自岘港的黎成功先生则表示，他和家人这次选择在清水乡同时体验信仰旅游和度假旅游，切实感受到当地服务质量的提升以及居民的热情友好。



富寿省文化、体育与旅游厅副厅长阮氏红透露，2026年是该省在行政区划调整后在全新发展空间首次举办雄王祭祖日暨雄王庙会，为四面八方的游客展现诸多亮点。各项活动以提升游客体验感和满意度为导向，将传统文化价值与现代旅游产品相结合。街头民间文化节、古村春曲演唱、包粽子和制作糍粑比赛、雄王庙夜游活动、各类文艺演出和地方特产推广展销会等丰富多样的活动吸引众多游客参加。



与此同时，该省还推出了题为 “富寿—往而忘返”和“富寿旅游—多彩体验”的2026年旅游刺激计划，进一步提升旅游目的地的吸引力。烧香祭祖之后，许多游客选择留下来，继续体验生态旅游、休闲度假及社区旅游产品，从而延长游客停留时间并提高旅游消费水平等。



根据据数字旅游平台Agoda的数据显示，在2026年雄王祭祖日暨雄王庙会前约一个月内，富寿省的住宿搜索量较去年同期增长了4倍。



富寿省人民委员会副主席潘仲晋表示，当地将旅游业确定为重要经济产业，力争在未来几年保持较高增长速度，朝着建设成为全国文化—庙会旅游中心以及区域大型活动举办地的目标迈进。根据到2030年的发展规划，富寿省设立接待游客约2000万人次，其中过夜游客近800万人次，旅游总收入达26.5万亿越盾的目标。（完）



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