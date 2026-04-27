旅游

河内旅游强劲增长 向1200万国际游客目标全速迈进

据河内市旅游局统计数据显示，2026年4月，赴首都河内的游客约达309万人次，同比增长13.3%。其中，国际游客约78万人次，增长6.9%。旅游收入预计达12.65万亿越盾（折合人民币33.3亿元），增长11.2%。

参观文庙-国子监的游客。图自越通社
参观文庙-国子监的游客。图自越通社

越通社河内 ——据河内市旅游局统计数据显示，2026年4月，赴首都河内的游客约达309万人次，同比增长13.3%。其中，国际游客约78万人次，增长6.9%。旅游收入预计达12.65万亿越盾（折合人民币33.3亿元），增长11.2%。

累计2026年前4个月，河内接待国内外游客约1214万人次，同比增长20.9%，旅游收入超过50.8万亿越盾，较2025年同期增长22.8%。

这被认为是首都旅游业复苏和显著增长的积极信号，特别是在河内正在制定突破性解决方案，力争到2030年吸引超过1200万国际游客的背景下。

vnanet-potal-dong-dao-nguoi-dan-va-du-khach-tan-huong-ky-nghi-tet-duong-lich-2026-8508605-1.jpg
河内还剑湖栖旭桥。图自越通社

在游客量增长的同时，旅游住宿和服务体系持续扩大，质量不断改善。目前，全市共有3761家住宿设施，超过7.1万间客房，其中达到1至5星级标准的酒店、宾馆有66家。4月份平均客房入住率接近70%，较去年同期提高3%。此外，61家餐饮、购物、娱乐服务场所达到服务标准，正在有效运营，有助于提升游客体验。

旅行社活动保持较大规模，河内市国际旅行社有近2000家、国内旅行社500多家以及近万名导游。这表明河内的旅游服务能力日益巩固，能够满足市场的多样化需求。

2026年4月，旅游业的国家管理工作继续得到加强，多项重要计划和项目正在实施。旅游宣传推广促进活动和人力资源培训、行业数字化转型工作持续推进。

2026年5月，首都旅游业确定了多项重点任务，如完善旅游发展项目，制定2027-2030年旅游促进计划，发展乡村旅游与新农村建设相结合，同时开展考察以建议将巴维、香山、还剑湖及其周边区域和河内古街等区域认定为国家级旅游区。（完）

越通社
#河内旅游 #国际游客 #游客
关注 VietnamPlus

相关新闻

2026年头两个月，首都河内接待国际游客约155万人次，增长35.6%。图自越通社

河内旅游业灵活应对挑战 化危为机

面对中东地区复杂的地缘政治局势可能对航空运输和国际旅游产生影响，河内旅游业正在主动制定灵活的应对预案，以确保游客安全并维持市场稳定。

更多

欧洲越南文化与旅游协会与保加利亚休闲度假旅游协会签署谅解备忘录。图自越通社

越南与保加利亚加强旅游宣传推广 推动航空互联互通

阮氏明月指出，2025年越南接待国际游客约达2150万人次，这得益于签证政策的不断放宽，其中包括对保加利亚公民实行免签政策。此外，越南正积极推动旅游产品向多元化、绿色化和数字化方向升级。在此基础上，阮氏明月提出加强旅游宣传推广，推动航空互联互通以及推动旅游人力资源发展等若干重点合作方向。

板约-德天瀑布——增进越中两国人民友谊的纽带。图自越通社

推动越南与中国之间的旅游合作

越南国家旅游局局长阮重庆于4月24日会见了河内中国文化中心主任张德山。双方就深化越中旅游合作与推广工作交换了意见。

丰芽-格邦国家公园新发现的洞穴。图自越通社

丰芽-格邦国家公园新发现26个洞穴

丰芽-格邦国家公园管理委员会日前公布了具有科学和实践价值的2026年洞穴及旅游资源考察结果，丰富了这一世界自然遗产独特的喀斯特（Karst）地貌系统数据。

翁鱼庙。图自越通社

南海玉陵：沿海渔民的信仰文化印记

​在现代生活的节奏中，南海玉陵依然保持着庄严与肃穆。这里不仅是渔民信仰空间，而且是充满文化价值的旅游目的地，为丰富胡志明市及南部地区的旅游景观作出贡献。

2026年玫瑰花节主题为“玫瑰交响曲”。太阳集团供图

4·30假期打卡沙坝 解锁必体验项目

得益于便捷的交通基础设施，在雄王祭祖日、4·30及5·1假期期间，沙坝继续成为越南北部地区吸引大量游客的热门目的地。今年，假期恰逢番西邦缆车投入运营10周年，因此当地及各旅游区组织了丰富多样的体验活动。

岘港金桥。图自越通社

越南成为澳大利亚游客的首选目的地

澳大利亚旅游专业网站Escape报道， 凭借多样化的自然景观、独特的文化、丰富的美食以及飞行时间不足10小时的直飞航班等优势，越南在吸引澳大利亚游客方面被认为具有较强竞争力。

兴安省的圣母祠。图自越通社

4·30和5·1假期：兴安省举办多场精彩文娱活动

2026年4·30南方解放及5·1国际劳动节假期期间，越南兴安省将在本省举办多场各具特色的文化、艺术及饮食活动，其亮点是于4月25日至27日举行的2026年铺宪（Phố Hiến）民间文化节。该活动旨在推介昔日铺宪与今日兴安的文化特色及风土人情，同时保护与弘扬传统文化。

国家技术标准 TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 的发布被视为一项重要进展，旨在推进探险旅游活动。图自越通社

越南首次颁布国家标准 推进探险旅游规范化和标准化

越南的探险旅游正迅速发展。当今年轻人和国际游客对徒步旅行、洞穴探险、皮划艇和滑翔伞等各种探险旅游活动的兴趣日益高涨。在这些充满激情与探索的旅程背后，仍然面临管理和安全方面的风险。因此，国家技术标准 TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 的发布被视为一项重要进展，旨在推进探险旅游活动，尤其是徒步旅行（hiking）和长途跋涉（trekking）活动的规范化和标准化。

文庙—国子监科学教育活动中心艺术空间。图自越通社

河内加快推动文化遗产保护向可持续利用转型

河内的文化遗产日益吸引大量市民和游客前来参观游览。从古街区、还剑湖，到文庙—国子监、升龙皇城、火炉监狱旧址以及玉山祠—栖旭桥等景点，参观与体验活动十分热闹。文化遗产已不再是“静止不动”的建筑，而是正直接参与到经济社会生活之中。然而，要让文化遗产真正成为“活态资产”，仍有许多课题有待破解。

庆和省着力打造“越南摄影之城”。图自越通社

庆和省着力打造“越南摄影之城”

4月21日下午，由越南文化、体育与旅游部副部长谢光东率领的工作代表团与庆和省人民委员会举行会议，就落实在该省开展的《打造与推广国家品牌——越南摄影之城》方案进行交谈。

图自越通社

越航自7月1日起加密河内至莫斯科航线班次

为满足越南与俄罗斯之间日益增长的出行需求，越南航空公司（Vietnam Airlines、越航）将自7月1日起增加河内至莫斯科航线班次。新增航班将根据市场变化灵活运营，确保越南与国际市场之间的航空互联互通。

游客用手机扫描了解旅游目的地相关信息。图自越通社

人工智能助力越南智慧旅游业加速发展

近年来，越南旅游收入和游客数量显著增长。然而，为了进一步提升竞争力，推动旅游业快速可持续发展，这一“无烟工业”仍须实现增长方式由粗放型向基于技术的集约型转变；其中，人工智能（AI）的应用被确定为推动旅游业突破发展的重要方向。

2026年前4个月富国特区接待国际游客超100万人次。图自越通社

2026年前4个月富国特区接待国际游客超100万人次

2026年前4个月，安江省富国特区预计接待国际游客超过100万人次，同比增长61.5%，完成年度计划的近50%，约占到访富国特区游客总量的30%。旅游总收入约达22.8万亿越盾（约合人民币58.5亿元），同比增长60.4%，占全省旅游总收入的81.8%，彰显出富国对国际游客日益增强的吸引力。