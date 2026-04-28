越南政府总理黎明兴在海防市开展接待选民活动

4月28日下午，越南政府总理黎明兴及海防市国会代表团在第十六届国会第一次会议后在海防市开展接待选民活动。本次会议在海防市会议表演中心设置主会场，并在各乡、坊及特区设置114个分会场。

会上，选民提出推动海防市真正发展成为新发展模式试点地区的特殊机制和政策；制定和颁布《执法组织法》；发展基础设施；改革和简化行政程序；完善数据库；发展工业；及时有效地落实党和国家有关卫生、教育和社会保障领域的政策等。

会上，黎明兴明确指出，中央发布了第18结论，为2026-2030年阶段发展事业指明方向。其中要求维持高增长，同时确保宏观经济稳定及财政纪律；保障社会民生和国防安全；从单纯设定目标转向注重“组织与实施的结果”。

黎明兴表示，今后，中央、政府、各部门和地方政府将采取更加果断的行动，更加革新思维，更加明确重点，承担更大的责任，提高领导者的作用，以确保更好地实施各项措施。

其中，政府坚持维护宏观经济稳定，确保经济运行在合理区间，有效实施关于2026-2030年经济社会发展、国家财政、公共债务偿还和中期公共投资计划，力争实现两位数增长目标。与此同时，发展同步且现代的基础设施系统，大力促进科技、创新、数字化转型和增长模式转型。

黎明兴强调了海防市对国家发展事业的战略地位和贡献。他要求海防市必须成为创新、果断行动和有效执行的典范；巩固其作为现代工业、港口、物流和服务中心的地位；在行政改革、科技发展、创新、数字化转型和高素质人力资源培养方面发挥引领作用。他重申，政府一直注重为海防市充分发挥其潜力、优势、作用和地位创造有利条件。

会上，政府总理也回应了海防市选民和市民的关切、愿望和意见。作为政府领导人和海防市国会代表，黎明兴将始终与海防市党委、政府和人民并肩同行，坚持胜利地实现国家发展目标以及海防市的发展任务。（完）