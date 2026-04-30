老挝人民革命党中央委员会致电 祝贺越南南方解放、国家统一51周年

越通社河内—— 值此越南南方解放、国家统一51周年（1975.4.30—2026.4.30）之际，老挝人民革命党中央委员会向越南共产党中央委员会致贺电。



贺电写道：“1975年4月30日春季大捷完全解放了越南南方，实现了国家统一。这是越南共产党的重大事件和光辉历史里程碑，并被载入世界史册。1975年春季大捷不仅是越南军民的胜利，也是越老柬印度支那三国人民团结战斗联盟的胜利，为老挝革命夺取胜利并于1975年12月2日成立老挝人民民主共和国创造了有利条件。



我们热烈祝贺越南共产党和兄弟般的越南人民多年来，尤其是革新40年来取得的具有历史意义的伟大和全面成就，使越南在地区和世界上的地位与作用日益提高。我们坚信在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党英明领导下，兄弟般的越南人民将胜利落实越共十四大决议，为越南强劲发展、迈入新纪元并实现‘两个百年’战略目标奠定坚实基础。”

值此机会，老挝人民革命党中央委员、中央对外部部长本勒·潘丹努冯（Bounleua Phandanouvong）向越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠致贺信。（完）