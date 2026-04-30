时政

老挝人民革命党中央委员会致电 祝贺越南南方解放、国家统一51周年

值此越南南方解放、国家统一51周年（1975.4.30—2026.4.30）之际，老挝人民革命党中央委员会向越南共产党中央委员会致贺电。

独立宫是国家历史遗址，也是1975年4月30日春季大捷的见证。图自越通社
独立宫是国家历史遗址，也是1975年4月30日春季大捷的见证。图自越通社

越通社河内—— 值此越南南方解放、国家统一51周年（1975.4.30—2026.4.30）之际，老挝人民革命党中央委员会向越南共产党中央委员会致贺电。

贺电写道：“1975年4月30日春季大捷完全解放了越南南方，实现了国家统一。这是越南共产党的重大事件和光辉历史里程碑，并被载入世界史册。1975年春季大捷不仅是越南军民的胜利，也是越老柬印度支那三国人民团结战斗联盟的胜利，为老挝革命夺取胜利并于1975年12月2日成立老挝人民民主共和国创造了有利条件。

我们热烈祝贺越南共产党和兄弟般的越南人民多年来，尤其是革新40年来取得的具有历史意义的伟大和全面成就，使越南在地区和世界上的地位与作用日益提高。我们坚信在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党英明领导下，兄弟般的越南人民将胜利落实越共十四大决议，为越南强劲发展、迈入新纪元并实现‘两个百年’战略目标奠定坚实基础。”

值此机会，老挝人民革命党中央委员、中央对外部部长本勒·潘丹努冯（Bounleua Phandanouvong）向越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠致贺信。（完）

胡志明战役——1975年春季总进攻与崛起中具有决定性战略意义的战役

胡志明战役——1975年春季总进攻与崛起中具有决定性战略意义的战役

1975年4月26日下午 5 点整，越南军队开火向西贡发起大规模进攻，拉开了历史性的胡志明战役的序幕。经过3个多昼夜的激战，我军攻占了大片根据地和阵地，粉碎了敌军外围防线，歼灭、瓦解了敌军大部分师。 4月30日上午11时30分，革命旗帜在西贡政府总统府——独立宫楼顶飘扬。历史性的胡志明战役取得了完全胜利。全民族高唱“大捷之日胡伯伯仿佛与人民同在”的凯歌，胜利结束了抗美救国战争，彻底解放了南方，实现了国家统一。

越通社
#越南 #南方解放 #国家统一 #老挝人民革命党中央委员会 #越南共产党中央委员会 #贺电 #老挝
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

阿根廷越南文化研究院主席波尔迪·索萨·施密特接受越通社驻阿根廷布宜诺斯艾利斯记者的采访。图自越通社

国际友人高度评价越南的发展成就与新战略方向

波尔迪·索萨·施密特表示，她与越南人民有着超过60年的情谊，曾近30次到访这个东南亚国家，并将越南视为自己的第二故乡。波尔迪·索萨·施密特认为，国家统一50多年来，越南从一个饱受战争蹂躏的国家，转变为亚洲领先的活跃经济体之一，保持了稳定的增长，人民生活水平逐渐提高。

国会主席陈青敏向安江省优抚对象赠送慰问品。图自越通社

国会主席陈青敏赴安江省开展困难群众走访慰问活动

值此纪念南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）和五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）之际，4月29日上午，越南国会主席陈青敏前往安江省看望慰问优抚家庭、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。

河内市人民委员会主席武大胜向东京都知事小池百合子赠送纪念品。图自越通社

河内和东京促进技术和可持续发展领域的合作

4月28日，在河内市人民委员会主席武大胜率领的河内高级代表团对日本进行工作访问框架内，会见了东京都知事小池百合子；参加了2026年东京可持续高科技大会（SusHi Tech Tokyo 2026）和2026年全球可持续城市网络峰会（G-NETS）；与亚洲开发银行（ADB）代表举行了双边会谈。

越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在广治省多个重要历史遗址敬献花圈、上香 图自越通社

苏林在广治省向英烈敬献花圈、上香

值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在广治省多个重要历史遗址，向武元甲大将及各位英雄烈士敬献花圈、上香，表达深切缅怀与崇高敬意。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉。图自越通社

越南深化与东盟和欧盟国家关系 促进与文莱文化交流

据越通社记者从文莱达鲁萨兰国发回的报道，在出席第25届东盟—欧盟外长会议（AEMM）期间，4月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在斯里巴加湾市会见了老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉（Thongsavan Phomvihane）和泰国副总理兼外交部长西哈萨·蓬集格（Sihasak Phuangketkeow），并与多位欧洲高级官员举行双边会晤。

越南基本医疗卫生服务覆盖率高于区域内国家的平均水平。图自越通社

📝时评：不愿看到越南民族健康强壮正是敌对势力的歹毒心肠

“关于保护和照顾人民健康、提升人民健康水平的若干突破性解决方案”是越共中央总书记苏林代表政治局于2025年9月9日签署的第72-NQ/TW号决议，旨在加强保护和照顾人民身体健康、精神健康、提升体魄、寿命和健康寿命，使越南人民得到全面发展。对这项决议发出反对、诋毁之声的，只能是不愿见证一个身心健康的越南民族的那些人。