老挝人民革命党中央委员会致电 祝贺越南南方解放、国家统一51周年

越通社河内—— 值此越南南方解放、国家统一51周年（1975.4.30—2026.4.30）之际，老挝人民革命党中央委员会向越南共产党中央委员会致贺电。
贺电写道：“1975年4月30日春季大捷完全解放了越南南方，实现了国家统一。这是越南共产党的重大事件和光辉历史里程碑，并被载入世界史册。1975年春季大捷不仅是越南军民的胜利，也是越老柬印度支那三国人民团结战斗联盟的胜利，为老挝革命夺取胜利并于1975年12月2日成立老挝人民民主共和国创造了有利条件。
我们热烈祝贺越南共产党和兄弟般的越南人民多年来，尤其是革新40年来取得的具有历史意义的伟大和全面成就，使越南在地区和世界上的地位与作用日益提高。我们坚信在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党英明领导下，兄弟般的越南人民将胜利落实越共十四大决议，为越南强劲发展、迈入新纪元并实现‘两个百年’战略目标奠定坚实基础。”
值此机会，老挝人民革命党中央委员、中央对外部部长本勒·潘丹努冯（Bounleua Phandanouvong）向越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠致贺信。（完）
胡志明战役——1975年春季总进攻与崛起中具有决定性战略意义的战役
1975年4月26日下午 5 点整，越南军队开火向西贡发起大规模进攻，拉开了历史性的胡志明战役的序幕。经过3个多昼夜的激战，我军攻占了大片根据地和阵地，粉碎了敌军外围防线，歼灭、瓦解了敌军大部分师。 4月30日上午11时30分，革命旗帜在西贡政府总统府——独立宫楼顶飘扬。历史性的胡志明战役取得了完全胜利。全民族高唱“大捷之日胡伯伯仿佛与人民同在”的凯歌，胜利结束了抗美救国战争，彻底解放了南方，实现了国家统一。