南方解放、国家统一与胡志明主席的卓越预见能力

南方完全解放，国家实现统一，民族的独立渴望终于成为现实。这一现实是历史发展的必然，而作出这一预见的，就是胡志明主席。

胡志明主席的战略性预见，体现了这位伟大领袖的远见卓识。他始终在越南革命的一切胜利中发挥着重要作用并产生深远影响，其中也包括抗美救国战争。

在1960年9月2日国庆庆典的讲话中，他写道：“我们向南方同胞致以深情，并向同胞承诺：只要全国人民团结一致，坚持不懈地斗争，我们的祖国完全统一一定能实现，北-南两部一定会一家团聚。”整整15年后，1975年春天，随着具有历史意义的胡志明战役取得伟大胜利，我国实现了统一，正如他老人家那富有远见的预言。

在1966年7月17日发表的《没有什么比独立和自由更宝贵》的号召中，胡志明主席预见：“战争可以持续五年、十年、二十年，甚至更久。河内、海防及其他城市、工厂可能被破坏，但越南人民绝不害怕！没有什么比独立更可贵。”

1967年底，在与防空—空军军种司令部工作时，胡主席曾预见：“迟早美帝国主义会把B-52战略轰炸机派来轰炸河内，只有失败后它才会认输。”他老人家还明确指出：“在越南，美国一定会失败，但只有在河内上空失败后才会真正认输。”事实完全印证了他的卓越预见。1972年12月，美国对河内和海防发动战略空袭。在“空中奠边府”惨败后，其侵略意志被粉碎，美国才被迫签署《巴黎协定》，承认越南人民的基本民族权利并撤出全部军队。

1969年，在临终前的《遗嘱》中，他对民族的光明前途充满信心。遗嘱写道：“抗战可能还要持续……无论多么艰难困苦，我们人民一定会取得完全胜利。美帝国主义一定要从我国滚出去……我们祖国必将获得统一。南北同胞必将欢聚一堂。”

今天，在党的领导下，我国正不断实现建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南，并坚定走向社会主义的道路。（完）