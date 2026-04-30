走过五十一个春秋，关于国家统一的记忆依然鲜活

半个多世纪已经过去，但关于胡志明战役的记忆依然鲜活。这些故事不仅是个人记忆，更是民族辉煌历史的生动体现。

在四月的历史时刻，关于南方解放、国家统一的记忆再次涌上曾参与1975年战役的宁平省退伍军人的心头。对他们而言，那不仅是一场胜利，更是一段由鲜血、泪水与对统一坚定信念交织而成的历程。这些质朴而深刻的讲述，如同连接过去与现在的桥梁，提醒当代人珍视来之不易和平与独立。

1971年入伍的退伍军人陶仲安曾在第304师第9团第2营战斗，参加了溪山、9号公路—南老挝、平治天等多个激烈战场。

宁平省南定坊陶仲安退伍军人：“在执行攻打水中基地任务时，部队缴获了一批武器装备，掌控了整个战场。虽然非常艰苦，但我们已出色完成任务。完成任务后，我们又继续向西贡进军，参加解放战斗。”

对退伍军人武名雄而言，那段为民族独立浴血奋战的岁月同样历历在目。他所驻扎的第4军团第7师第209团从东向发起进攻，攻破春禄这一“钢铁之门”——敌方的重要防御据点，为进军解放西贡打开通道。

宁平省南定坊武名雄退伍军人：“沿着东北方向推进，到达胡奈三岔口时，边和的炮火反击过来，但我们仍然继续前进，车辆也一直向西贡方向进攻，战场非常激烈。”

宁平省南定坊陶仲安退伍军人：“我非常自豪，也非常荣幸，能够随坦克部队冲进独立宫，这一生都不会忘记；第二是参加活捉杨文明总统的战斗。当时升起旗帜后，大家都举枪向天空鸣枪庆祝，那一时刻没有什么能比其更幸福愉快，真的非常激动。”

1975年4月，全国沉浸在南方完全解放的喜悦之中。宁平省退伍军人始终为曾为民族独立事业贡献力量而自豪。承续这段光辉历史，当代的年轻一代正以实际行动在学习、劳动与奉献中书写新的篇章。

宁平省华闾坊李自重初中二年级学生阮宝南：“了解前辈们的巨大牺牲，我认为那是用生命换来的和平。作为学生，我们必须努力学习、劳动、锻炼，为国家发展作出贡献，让越南能够与世界各国并肩发展。通过这些退伍军人的榜样，我也希望把先辈坚强不屈的故事在社区中传播，让大家铭记并深度学习。”

目前，南定坊退伍军人协会约有7800名会员，其中近1000人曾直接参加南方解放战役。半个多世纪已经过去，但关于胡志明战役的记忆依然鲜活。这些故事不仅是个人记忆，更是民族辉煌历史的生动体现。（完）