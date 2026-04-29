越南政府总理黎明兴分别与财政部及央行领导举行工作会议

4月29日，越南政府总理黎明兴与财政部领导举行工作会议，听取关于2026年前几个月任务执行情况、未来一段时间的重点方向与任务以及相关建议和主张的汇报。

黎明兴总理在总结讲话中指出，世界和地区形势变幻莫测、难以预料，对宏观经济调控、财政政策以及实现两位数增长目标产生了快速且直接的负面影响，国内也存在一些不足之处。然而，越是困难挑战，就越要坚定决心、团结统一、坚定目标，圆满完成既定任务，特别是“两位数”增长的目标。

黎明兴总理要求从“管理思维”转向“服务思维”，营造促进生产、投资和经营活动的发展环境；提高预测能力，建立适应新形势的政策反应思维。黎明兴总理指出，中央、政治局、总书记、国家主席以及各部委领导的指导精神是必须转变处理工作的思维与切入方式, 需要采取措施动用国家资源与社会资源、国内资源与国外资源以促进经济社会发展；通过发展证券市场、资本市场及国有企业股份制改革，确保纪律与秩序，使证券市场公开、透明运行，增强投资者和公众的信心。

黎明兴要求，在未来一段时间内，财政部必须集中建设清廉、强大、全面的党组织；审查、修改、补充并完善规章制度，创新工作作风和领导方法，减少审批手续，从而使旗下各单位的工作质量和效率产生根本性转变，并进一步强化首长负责制。

*当天上午，越南政府总理黎明兴与越南国家银行领导举行工作会议，听取关于2026年前几个月银行运行情况、未来一段时间的重点方向与任务以及相关建议和主张的汇报。

在分析国际形势及国内未来任务时，黎明兴总理认为，首要任务是将思维从“管理”转向“建设发展”，通过建议、制定政策及使用合适的工具来营造稳定的环境，让民众和企业能够安心开展生产经营活动。

黎明兴明确指出，在新的背景下，调控汇率、利率与信贷的任务和解决方案必须符合更高的目标与要求；要坚持在保持宏观经济稳定、控制通胀和确保信贷机构系统安全的基础上，坚定实现两位数增长的目标。越南国家银行要集中建设清廉、强大、全面的党组织；审查、修改、补充并完善规章制度，创新工作作风，旨在使各单位的工作质量和效率产生根本性转变，并进一步强化首长负责制。（完）