越共中央总书记、国家主席苏林莅临广治省调研

值此南方解放、国家统一51周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团29日下午在广治省与省委常委会举行工作会议，重点讨论越共十四大决议、广治省第一次党代会决议、中央各项决议的贯彻落实情况以及若干重点任务和方向。

苏林在讲话中高度评价广治省党委、政府和人民的团结奋斗精神，同时也指出一些不足之处，并建议广治继续创新思维，果断行动，瞄准重点，做好统筹谋划、组织实施，建设清正廉洁、坚强有力的党政机关。

苏林要求以“东进西拓”战略重新定位广治的发展空间。苏林指出，广治要抓紧重新规划海洋-森林-边境的发展空间，进一步明确区域思维，增强规划集成性，突出发展重点；大力发展优势经济产业，利用东西经济走廊出海门户的作用发展海港、物流、加工制造、边境贸易，其中海港和沿海空间必须成为增长的核心; 同时要将广治品牌打造成为历史、和平、心灵、生态、洞穴、海洋岛屿和边境文化的目的地。

* 当天上午，广治省委、政府和人民在贤良桥滨海河国家级特殊历史遗迹区祖国旗台下隆重举行2026年"统一江山"升旗仪式。越共中央总书记、国家主席苏林出席仪式。

"统一江山"升旗仪式是一个神圣的契机，旨在重温民族悲壮而豪迈的历史征程，颂扬不朽功勋，向为祖国独立、自由和领土完整付出巨大牺牲的先辈们表达深切的感恩之情。贤良—滨海永远是和平与统一渴望的象征。发扬革命传统，广治省委、政府和人民将继续努力发展经济社会，将该省建设成为中部地区新的增长极。

随后，越共中央总书记、国家主席苏林同党和国家领导人、中央各部委、团体以及广治省领导，与前线武装公安退役干部和学生代表亲切交谈，并在历史性的贤良桥上共同放飞和平鸽。

*值此之际，同一天上午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在广治省多个重要历史遗址，向武元甲大将及各位英雄烈士敬献花圈、上香，表达深切缅怀与崇高敬意。

在武元甲大将墓前，苏林与代表团肃立默哀，敬献花圈、上香，追念这位越南人民军首任大将、胡志明主席杰出学生的伟大一生及其为民族革命事业所作出的卓越贡献。

在国家级特殊历史遗迹——争江渡口，代表团向在抗战中英勇牺牲的烈士们致以崇高敬意。争江渡口曾是支援南方战场的重要战略枢纽，也见证着越南人民海军的许多典型战功。如今，这里已成为开展爱国主义教育的重要场所。

在长山国家烈士陵园——一万多名英雄烈士的安息之地，苏林总书记、国家主席率团敬献花圈、上香，深切缅怀为民族独立、国家统一英勇献身的先烈，表达对先烈们的无限感激之情。（完）