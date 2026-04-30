河内举办“五月莲花”展览，庆祝越南南方解放与国家统一51周年

在河内还剑湖文化信息中心，名为“五月莲花”的展览向公众介绍了当代画家谢氏清心、黎红、王蒙林、陶文俊等人的作品，呈现出一个富有个性与艺术气息的画展空间。

本次展览由还剑湖及河内古街管理委员会举办，旨在纪念越南南方解放与国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日），并面向纪念胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日－2026年5月19日）。

莲花是越南文化中纯洁与高雅之美的象征，这一形象尤与胡志明主席的人生与崇高品格紧密相连。通过丝绸、油漆、水彩、水墨等多种材质的作品，“五月莲花”展览旨在传播崇高的人文价值，激发民族自豪感，并表达对胡志明主席的深切敬意。

画家黎氏红：“这些尺寸为1.8米×2米的大幅丝绸画以莲花为主题。莲花盛开的季节恰逢胡志明主席诞辰之日，我希望通过这些作品让观众感受到胡主席对越南民族的热爱，并带来内心的宁静。”

当首都居民和游客走进展览空间时，会能更直观地感受到“莲花之魂”，从中体会越南美术中传统与现代的交融。

展览中，各位艺术家以多样而富有个性的创作风格，从写实到变形、抽象等不同手法诠释莲花意象，营造出一个丰富、多层次且充满情感的艺术空间。

作为在还剑湖及河内古街遗产空间举办的代表性文化艺术活动之一，本次展览不仅丰富了首都人民的精神生活，也成为吸引游客的亮点，有助于推动与可持续旅游发展相结合的文化传播走向纵深。（完）