越印关系：基石稳固，前景广阔

越通社河内——值此越共中央总书记、国家主席苏林将于2026年5月5日至7日率越南高级代表团对印度进行国事访问，并迎来越印建立全面战略伙伴关系10周年（2016-2026）之际，越通社驻新德里记者就双边关系发展历程及此访意义与重点，对印度前驻越大使普丽蒂·萨兰进行了专访。



印度前驻越大使普丽蒂·萨兰表示，在2013至2016年期间，越印两国关系建立在悠久的历史与文化基础之上。数个世纪的文明交流，以及双方在争取民族独立斗争中的相互支持，为双边关系奠定了坚实基础。战后，印度通过开展培训、能力建设等合作，继续与越南在重建事业中并肩前行。



在2013-2016年期间，两国积极促进高层互访，有效维持双边合作机制，开展多项重要倡议，包括支持越南建造高速巡逻艇的1亿美元的国防贷款。此外，经贸、投资和文化等领域的合作也得到了显著加强。



据普丽蒂·萨兰的评估，两国在经济、贸易、国防、安全等领域的利益与愿景交汇，以及对基于规则的国际秩序做出的共同承诺已成为两国关系提升为全面战略伙伴关系的关键动力。



从2016年以来，越南与印度关系取得了许多显著成就，如两国高层互访频繁，双边贸易额从2016年的80亿美元增至2025年的165亿多美元，两国还扩展到信息技术、数字服务、安全对话、原子能、海上安全和海军合作等其他领域的合作。

另一个亮点是航空互联互通：从2016年两国尚无直达航线，到如今每周执行近100个航班，为贸易、投资、旅游和人文交流注入了强劲动力。与此同时，两国学者、大学生及青年之间的交流活动也日益活跃和深化。



普丽蒂·萨兰认为，过去十年双边关系保持稳定与积极发展势头的关键因素在于两国领导人的政治意愿和共同利益。



至于未来的合作前景，她强调，两国保持高层合作势头，大力促进贸易与投资合作力度，实现经济伙伴多样化，加强供应链对接，鼓励双向投资。另外，促进企业对企业合作，发挥民营部门的作用。防务合作继续是重要支柱，而网络安全、人工智能和先进技术被期望成为潜在合作方向。



普丽蒂·萨兰相信苏林总书记、国家主席此次国事访问将为越印两国关系蓬勃发展注入新强劲动力。（完）