越通社芹苴——将英语作为学校第二语言已不再是大城市的计划，而是许多地方人力资源发展战略的必然趋势。其中，芹苴市正式通过了将英语作为学校第二语言的方案，旨在提高教育质量，为融入融入国际社会和经济社会发展注入动能。

从“学外语”转向“用外语”

芹苴市党委执行委员会于4月9日通过了上述方案。其亮点在于逐步将英语发展成为教育环境中的沟通、学习和管理工具。这是教育思维从“学外语”向“用外语”的根本转变。

从现在到2030年，芹苴市的目标是100%的普通学校从1年级起开展英语教学。总经费预计超过7050亿越盾，用于技术基础设施建设、数字资源开发和人工智能（AI）应用，特别是提升教师队伍的能，保障缩小区域间的教育差距，实现知识的公平获取。 ​ 从2030年至2035年，芹苴市将扩展双语教学模式。到2035年至2045年，使英语成为学习和融合的工具，并推动其在整个教育系统中得到广泛应用。至2045年，100%的高等院校将英语作为教学与研究的主导语言。

该方案不仅助力革新教学方式，而且是在国际一体化背景下提高人力资源素质，增强城市竞争力的战略举措。

为学生营造国际化环境

目前，在高等教育层面，多所学校已开展全英文授课专业。芹苴大学代表胡红莲博士认为，最大的挑战在于“人”，即师生英语水平的不均衡，以及对全英文教学设施的高要求。

为解决这一瓶颈，英语需在教学、研究及专业交流等所有学术活动中与越南语并行。其中，一项重要的解决方案是构建全面的双语学术生态系统。全部教学材料 、学习资料、信息门户、布告栏及学习管理系统（LMS）均需设有越南语和英语两个版本。这不仅有助于学习者轻松获取信息，而且能培养其英语学术思维。

南芹苴大学校长阮文光表示，该校目前已有10个全英文授课专业，涵盖医学、信息技术、汽车工程及工商管理等战略领域。

为确保该模式发挥最佳效果，南芹苴大学已通过应用先进的培训模式，营造了国际化的环境。具体是使用达到国际标准教材，聘请来自美国、马来西亚等教育发达国家的专家授课，建设现代基础设施，开展文化交流和国际大学生交换活动，为大学生与国际生加强交流与沟通，体验全球化的学习环境，迅速适应多语言、多文化环境，受益于真正的学术环境提供便利条件。

芹苴市将英语作为学校的第二语言方案不仅是一项教育政策，更是一项长期发展战略，为现代教育生态系统奠定坚实基础，将英语成为未来世代的“生活工具”。（完）