越俄联合飞行46周年：多件珍贵太空“见证物”首次公开亮相

46年前，1980年的“联盟37号”航天飞行留下了特别的里程碑：越南飞行员范遵与苏联航天员维克托·瓦西里耶维奇·戈尔巴特科首次共同执行太空任务。这一历史性飞行不仅是科学成就，更是越俄两国人民的共同骄傲，是越南与前苏联及当今俄罗斯联邦之间友谊、政治信任与有效合作的生动象征。

连日来，在河内陶晋街12号的国家文献档案局越南世界文献遗产及国家典型档案推介空间，参观者正通过“联盟37号航天飞行——越俄空间合作的象征”展览，见证46年前英雄史诗般的篇章。这些历史通过档案文件的准确“语言”得以重现。

这些特殊的纪念物曾随航天员范遵及其同伴、苏联航天员维克托·瓦西里耶维奇·戈尔巴特科一同进入太空，承载着越俄两国的渴望。

人民武装力量英雄 范遵中将： “我们带去的所有纪念物都是国家隆重授予的珍贵物品。首先是祖国国旗，我们的国旗在太空中高高飘扬，这表明越南已出现在宇宙中。其他纪念物则具有国家的历史意义，如：巴亭圣土、胡志明主席在9月2日宣读的《独立宣言》以及《胡主席遗嘱》。所有这些纪念物都是在祖国金星红旗下留给我们的历史。”

俄罗斯联邦档案局档案法律司司长 叶菲缅科·安德烈·鲁斯兰诺维奇： “1980年飞往礼炮6号空间站的历史性飞行，是由真诚友谊编织而成的，这种友谊经过了艰苦斗争岁月和和平建设时期辉煌成就的洗礼。它是两国人民绝对信任的永恒象征。看到像范遵中将这样的英雄今天依然与我们在一起，作为人类意志力和无限潜力的生动证明，我感到非常激动。”

在此，参观者还可以通过档案系统、图片、珍贵实物和纪录片，结合现代技术的应用，生动、全面地体验从选拔、训练、太空飞行行程到荣耀归来的全过程。

人民武装力量英雄范遵中将： “当航天员从太空俯瞰地球时，看不见边境，飞船飞越所有国家，心中只认定地球是我们的家。特别是当飞越越南国土，看到越南海岸线，感受到下面有自己的祖国、领导、人民和家人正在期待着在太空飞行的越南人时……这就是我克服困难、完成任务的动力。”

内务部国家文献档案局局长邓青松： “我们将向各级学校、大学，包括越南国内及国际学校发函，让年轻人能够接触到关于这次历史性飞行的资料。这不仅是越俄合作的生动见证，也能激发他们探索宇宙、迈向新高度的自豪感和愿望。”

此次展览不仅重现了一次特别的历史事件，更肯定了档案文件的持久价值——这些真凭实据连接着过去与现在，为巩固信任和扩大两国未来合作做出了贡献。这也符合越共第十三届中央政治局关于新形势下融入国际的第59号决议精神。（完）