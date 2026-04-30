春天的礼赞：书写越南民族独立与复兴的壮丽史诗

对于每一位越南儿女而言，1975年4月30日是彪炳史册的历史时刻。 这一天，硝烟散尽，战火化作往事；山河重归大一统，南北一脉相承，开启了国家发展的崭新篇章：我民族、我祖国自此迈向独立、自由与幸福的新纪元。

武元甲大将在其回忆录《胜利之春的总参谋部》中写道：“1975年3月31日的政治局会议一致研判：我军在战略态势、军事实力及政治影响上已占绝对优势。纵使美军增加援军，亦难挽伪政权覆灭之颓势。那场会议确立了一个铁律——西贡政权的覆灭命运已成定数。”

从会议桌上的研判到战场上的终局，仅仅历时一个月。1975年4月26日，胡志明战役的开场炮火轰鸣，这正是为伪政权敲响的丧钟。战士们步伐铿锵，士气高昂冲向战场。秉持“神速、果敢、出奇、必胜”的方针，我军由外向内兵分五路，直插敌方防线，将西贡彻底包围孤立。

在城内，各阶层市民发起的起义运动及时压制了敌军最后的疯狂反扑，进一步瓦解了敌方阵营。敌军迅速陷入一片混乱，土崩瓦解。

1975年4月30日11时30分整，革命红旗在独立宫顶端冉冉升起。 具有史诗意义的胡志明战役夺取了最后胜利！举国上下欢声雷动，这是阖家团圆的欢欣，是山河一统的慰藉，是国土回归大一统的豪情。

1975年春季总进攻和起义的全面胜利，是越南民族历史上最伟大的壮举。它为越南人民长达30年艰苦卓绝的反侵略战争画上了圆满句号，开启了一个全新的纪元——即在越南全境实现民族独立与社会主义的新纪元。

这是越南胆略与越南文化的胜利； 是先进军事思想同越南革命实践相结合的创造性硕果；是全民伟力、国际支援以及社会主义制度优越性共同铸就的丰碑。

1975年春季大捷赋予了越南民族迎难而上的底气与信念，激励着我们在建设与捍卫社会主义祖国的征程上奋勇争先。这一胜利更化作强大动能，助推我们在国际一体化的浪潮中扬帆远航。

在那场春天大捷半个多世纪后的今天， 在党的坚强领导下，越南告别了贫困匮乏与孤立封锁，一跃成为全球第32大经济体。经济总量较1986年增长近百倍，贸易规模与吸引外资水平稳居全球前20强，人均收入攀升至5026美元。

站在理论创新与实践成就的历史高位上，基于革新开放的丰硕成果，总书记、国家主席苏林向全党全军全民发起了再启征程的号召：我们要以高度的自信买入民族奋发图强的新纪元。(完）