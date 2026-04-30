一周要闻：越南全国各地隆重举行国祖雄王祭日大典

四千多年的文明积淀，为越南民族留下了丰富的文化宝库，其中既包括官贺等艺术瑰宝，也涵盖以拔河为代表的传统节俗。在全球化与城市化加速推进的今天，保护和弘扬文化遗产的紧迫性愈发凸显——这些遗产不仅延续着民族记忆，也正在成为吸引游客、创造就业、提升社区生活品质的重要资源。