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一周要闻：越南全国各地隆重举行国祖雄王祭日大典

本周，越共中央总书记、国家主席苏林前往富寿省，出席在雄王国家级特别历史遗迹区举行的雄王祭日上香仪式。

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在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:

越南全国各地隆重举行国祖雄王祭日大典

苏林总书记主持召开新任期国防与安全委员会首次会议

河内与胡志明市跻身全球增长最快城市五强

潘切机场民用工程开建，助力美奈—潘切旅游发展

高平山水世界地址公园再获联合国教科文组织绿牌认证

#雄王祭日 #苏林总书记 #国防与安全委员会 #河内与胡志明市 #全球增长最快城市 #第一太平戴维斯 #潘切机场 #民用航空项目 #高平山水世界地质公园 #联合国教科文组织 #绿牌认证 #富寿省 #饮水思源 #外国直接投资 #基础设施投资 #美奈—潘切旅游 #城市韧性

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第380号决议：加快灾后恢复 早日稳定群众生活

第380号决议：加快灾后恢复 早日稳定群众生活

10月和11月接连发生的暴雨、洪涝、山体滑坡等灾害，给河静至林同的多个省份造成严重损失。许多地区被淹没，大量农户财产和农作物被冲走，生活陷入困境。面对这一情况，越南政府紧急颁布了第380号决议，出台一系列应急措施以克服灾害后果、恢复生产。

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拔河遗产焕发新生命力

拔河遗产焕发新生命力

四千多年的文明积淀，为越南民族留下了丰富的文化宝库，其中既包括官贺等艺术瑰宝，也涵盖以拔河为代表的传统节俗。在全球化与城市化加速推进的今天，保护和弘扬文化遗产的紧迫性愈发凸显——这些遗产不仅延续着民族记忆，也正在成为吸引游客、创造就业、提升社区生活品质的重要资源。

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一周要闻：中部地区创纪录暴雨造成严重损失

一周要闻：中部地区创纪录暴雨造成严重损失

本周，越南中部地区遭遇创纪录的强降雨，引发大范围洪涝灾害并造成严重损失。根据越南农业与环境部的最新报告，截至10月29日17时，暴雨洪灾已造成16人死亡和失踪（其中9人遇难、7人失踪），15人受伤。共有50栋房屋倒塌、110栋受损，超过12.7万户被淹；约2,500公顷稻田和农作物受损；9,450头家畜、家禽被冲走。

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《河内公约》——全球网络犯罪防控的新篇章

《河内公约》——全球网络犯罪防控的新篇章

当今，全球超过六成人口正使用互联网。科技的发展为人类社会带来无限机遇，但与此同时，网络安全威胁也日益严峻。在此背景下，于10月25日至26日在越南首都河内正式开放签署《联合国打击网络犯罪公约》被视为国际社会在这场“无声战争”中的一项关键性举措。

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从精简到高效：越南地方政府重组后的干部转型之路

从精简到高效：越南地方政府重组后的干部转型之路

自2025年7月1日起，包括省级和乡级的两级地方政府模式正式运行。全国数千个乡级行政单位已完成调整，确保机构精简、高效，更加贴近群众。运行三个月以来，干部工作——决定机关运转成效的关键环节——出现了明显变化，同时也提出了许多新问题。

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越南在全球金融版图上确立新地位

越南在全球金融版图上确立新地位

越南正积极致力发展成为全球金融版图上的新兴目的地，力图建设一个能够引进资金、技术、人才及高质量金融服务的国际金融中心。在本期节目李，我们将深入探讨越南实现这一目标的进程与路径。

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一周要闻：越南缩短签证豁免签发时间

一周要闻：越南缩短签证豁免签发时间

本周，越南政府常务副总理阮和平签署决定，批准《2025年外交部管辖范围内与生产经营活动相关的行政手续削减和简化方案》。方案涵盖新闻、优惠与豁免、国际会议与研讨会、双边研究与合作机构活动、免签、出入境和公证等七大领域。

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