一周要闻：越南全国各地隆重举行国祖雄王祭日大典

在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:
越南全国各地隆重举行国祖雄王祭日大典
苏林总书记主持召开新任期国防与安全委员会首次会议
河内与胡志明市跻身全球增长最快城市五强
潘切机场民用工程开建，助力美奈—潘切旅游发展
高平山水世界地址公园再获联合国教科文组织绿牌认证
本周，越共中央总书记、国家主席苏林前往富寿省，出席在雄王国家级特别历史遗迹区举行的雄王祭日上香仪式。
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在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:
越南全国各地隆重举行国祖雄王祭日大典
苏林总书记主持召开新任期国防与安全委员会首次会议
河内与胡志明市跻身全球增长最快城市五强
潘切机场民用工程开建，助力美奈—潘切旅游发展
高平山水世界地址公园再获联合国教科文组织绿牌认证
10月和11月接连发生的暴雨、洪涝、山体滑坡等灾害，给河静至林同的多个省份造成严重损失。许多地区被淹没，大量农户财产和农作物被冲走，生活陷入困境。面对这一情况，越南政府紧急颁布了第380号决议，出台一系列应急措施以克服灾害后果、恢复生产。
应老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里邀请，越共中央总书记苏林本周对老挝进行国事访问，并出席老挝人民民主共和国国庆50周年庆典。
题为"数字时代的绿色转型"的2025年秋季经济论坛本周在胡志明市举行。该论坛由胡志明市、外交部与世界经贸论坛联合主办，汇聚超过1500名国内外代表。
四千多年的文明积淀，为越南民族留下了丰富的文化宝库，其中既包括官贺等艺术瑰宝，也涵盖以拔河为代表的传统节俗。在全球化与城市化加速推进的今天，保护和弘扬文化遗产的紧迫性愈发凸显——这些遗产不仅延续着民族记忆，也正在成为吸引游客、创造就业、提升社区生活品质的重要资源。
本周，应科威特首相谢赫·艾哈迈德·阿卜杜拉·艾哈迈德·萨巴赫；阿尔及利亚民主人民共和国总理斯菲·格里布的邀请，越南政府总理范明政先后对科威特和阿尔及利亚进行正式访问。
在刚刚于柬埔寨结束的第7届世界大米贸易会议框架下，越南ST25大米与东道国的普卡罗姆杜尔大米共同荣获2025年“世界最香大米”比赛冠军。
自2014年起，越南积极参与联合国维和行动，这一重大战略决策不仅体现了党和国家在国际融入进程中的远见卓识，也彰显了越南在国际舞台上日益提升的地位与声誉。
11月4日在河内，越共中央政治局公布了若干有关人事工作的重要决定。
本周，越南中部地区遭遇创纪录的强降雨，引发大范围洪涝灾害并造成严重损失。根据越南农业与环境部的最新报告，截至10月29日17时，暴雨洪灾已造成16人死亡和失踪（其中9人遇难、7人失踪），15人受伤。共有50栋房屋倒塌、110栋受损，超过12.7万户被淹；约2,500公顷稻田和农作物受损；9,450头家畜、家禽被冲走。
当今，全球超过六成人口正使用互联网。科技的发展为人类社会带来无限机遇，但与此同时，网络安全威胁也日益严峻。在此背景下，于10月25日至26日在越南首都河内正式开放签署《联合国打击网络犯罪公约》被视为国际社会在这场“无声战争”中的一项关键性举措。
本周，越共中央总书记苏林和夫人率越南高级代表团对芬兰和保加利亚进行正式访问。
越南文化体育与旅游部国际合作局透露，2025年大阪世博会颁奖典礼在世博园举行。越南馆荣获国际展览局颁发的大阪世博会小型自建馆展示银奖，这是越南在海外参加综合类世博会首次获得银奖。
自2025年7月1日起，包括省级和乡级的两级地方政府模式正式运行。全国数千个乡级行政单位已完成调整，确保机构精简、高效，更加贴近群众。运行三个月以来，干部工作——决定机关运转成效的关键环节——出现了明显变化，同时也提出了许多新问题。
应朝鲜劳动党总书记、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩的邀请，越南共产党中央委员会总书记苏林和越南高级代表团于10月9日至11日对朝鲜进行国事访问，并出席朝鲜劳动党建党80周年庆典。
本周，受第10号台风及环流的影响，越南北部和中部多地持续降雨。据农业与环境部堤坝管理和自然灾害防治局的信息，截至10月1日18时，第10号台风及暴雨、山体滑坡、雷暴龙卷风已造成34人死亡、20人失踪、140人受伤、153所房屋倒塌、154565间房屋受损、屋顶被掀。
越南正积极致力发展成为全球金融版图上的新兴目的地，力图建设一个能够引进资金、技术、人才及高质量金融服务的国际金融中心。在本期节目李，我们将深入探讨越南实现这一目标的进程与路径。
本周，越南政府常务副总理阮和平签署决定，批准《2025年外交部管辖范围内与生产经营活动相关的行政手续削减和简化方案》。方案涵盖新闻、优惠与豁免、国际会议与研讨会、双边研究与合作机构活动、免签、出入境和公证等七大领域。
本周，越南国会主席陈青敏偕夫人和越南高级代表团出席第46届东盟议会联盟大会和对马来西亚进行正式访问。
八十年来，越通社不断发展壮大，始终发挥着越南党和国家的官方、主流媒体机构的作用，并通过国际合作树立了国际声誉。
本周，应越南国家主席梁强及夫人邀请，澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷偕夫君对越南进行国事访问。