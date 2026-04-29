文化

向海外宣传推广越南国家形象

越南文化、体育与旅游部近日颁发了第942号决定，批准关于实施《2026-2030年及展望至2045年对外宣传国家形象战略》的计划。此举旨在提升国家的地位、信誉与形象，并推动文化产业的发展，符合中央政治局2026年1月7日颁发有关发展越南文化的第80号决议及政府于2026年2月24日颁发的第30号决议精神。

2025年顺化国家旅游年期间举行的活动吸引众多游客参加。图自越通社
2025年顺化国家旅游年期间举行的活动吸引众多游客参加。图自越通社

越通社河内——越南文化、体育与旅游部近日颁发了第942号决定，批准关于实施《2026-2030年及展望至2045年对外宣传国家形象战略》的计划。此举旨在提升国家的地位、信誉与形象，并推动文化产业的发展，符合中央政治局2026年1月7日颁发有关发展越南文化的第80号决议及政府于2026年2月24日颁发的第30号决议精神。

该计划明确了2026-2030年的任务，即创新思维与提高认识。具体是，大力创新思维，对向海外传播推广越南形象的作用达成高度共识；通过举办会议、研讨会及座谈会，强调落实此项工作的重要性。

此外，要构建传播内容与信息；研究并确定构成越南国家形象的核心支柱，基于核心价值来定位国家品牌，包括：悠久且独特的文化认同；爱国、友善且创意的越南人；稳定发展、充满活力且深度融入国际社会的国家。针对不同阶段、不同市场及不同受众群体，构建国家传播信息体系。

构建传播内容框架，确定文化、旅游、美食、遗产、文化产业等优先领域；建立、管理并开发“越南故事银行”；构建国家信息与形象识别体系及适用于各部委、各地方的传播工具。

通过研究数字技术与人工智能（AI）在内容生产及分发中的应用，构建全面的数字传播生态系统；组织开展与越南文化价值推广活动相结合的国家级传播运动；将传统活动的内容与形象数字化，并在数字平台上广泛传播。

构建与国际知名新闻机构和媒体频道的战略合作内容和计划，与外国媒体合作伙伴及海外侨胞开展合作。通过新闻、出版及社交网络向海外推广越南形象。

可见，推广国家形象不仅是单纯的传播活动，更是传播文化价值、确立自身认同并提升越南国际地位的过程，从而建立信任，吸引发展资源，连接全球越南人，助力国家在新纪元中实现可持续发展并更加自信地融入世界。（完）

越通社
#海外 #传播推广 #越南形象 #第80号决议 #越南文化 越南
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从决议到实践

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