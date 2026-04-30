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广治省：警惕“母亲上帝教”隐蔽拉拢行为

广治省公安厅国内安全处近日查处一个名为“母亲上帝教”的团体，该团体于4月19日在该省活动，存在传播迷信、牟取利益等迹象。

多地查获与“母亲上帝教”团体活动相关的物证及资料。图自越通社
多地查获与“母亲上帝教”团体活动相关的物证及资料。图自越通社

越通社广治——广治省公安厅国内安全处近日查处一个名为“母亲上帝教”的团体，该团体于4月19日在该省活动，存在传播迷信、牟取利益等迹象。

该团体运作模式严密，受境外“总会”指使，采用多种话术接近并操控民众心理，主要针对弱势群体、妇女及生活困难者进行拉拢。有关部门指出，该组织尚未获得许可，可能对社会生活造成多重负面影响。

据公安机关介绍，在广治省活动的“母亲上帝教”由阮维强（1991年出生，北宁省人）主导，采取层级分明的组织架构，设有“引导者”、“组长”、“区域负责人”等岗位。参与“传教”的人员多为年轻人，接受过系统的沟通和宣讲培训。

调查显示，该团体设计了多达70种不同“剧本”用于接触目标人群，根据其不同处境和心理状态选择相应内容。活动初期常以新教讲道为掩护，逐步建立信任后实施认知操控。其主要目标为生活困难、精神不稳定或患有疾病的人群。

其拉拢手段分阶段实施：先建立关系、获取信任，再收集个人信息及家庭情况，从而制定心理干预方案。当受害者逐渐产生依赖后，便被引导疏远家庭、增强对组织的依附。

值得注意的是，该团体还要求成员进行经济贡献。初期仅为象征性“奉献”，随后逐步施压，要求每月上缴收入的十分之一。该组织活动相对封闭，通过社交网络和加密通讯工具运作，并带有“多层级发展”特征，每名成员都可成为发展新成员的“节点”。

一名居住在广治省同亥坊的受害者表示：“最初是被一些精神鼓励吸引，但参与越深越受控制。一度失去对思想和行为的自主，甚至被引导放弃部分家庭传统。”



有关部门强调，“母亲上帝教”为外来宗教组织，未获越南许可，也不被正统新教教派承认，其传播内容存在极端、非科学倾向，对社会产生消极影响。

广治省公安厅提醒民众提高警惕，谨防以“传递正能量”、“解决生活困难”为名的诱导行为。不参与来历不明的“学习教义”活动，不随意提供个人信息，如家庭情况、财务状况及联系方式。一旦发现可疑迹象，应及时与家人、地方政府或有关部门沟通求助。凡是存在拉拢控制心理、离间家庭关系并要求经济供给的组织，均具有较大风险，应坚决远离，以维护社会治安与生活稳定。（完）

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越通社
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