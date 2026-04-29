第172次美军遗骸交接仪式在岘港市举行

越通社岘港市——4月29日，越南与美国在岘港市联合举行第172次在越战争时期失踪的美军遗骸交接仪式。



越南搜寻失踪人员机构（VNOSMP）、越南国防部、外交部、公安部等相关单位代表出席仪式。美方代表包括美国驻河内大使馆、美国驻胡志明市总领事馆、国防武官处、美国找寻战斗中失踪人员（MIA）驻河内办公室等代表，以及部分在岘港的美国老兵和公民。



在仪式上，越方向美方移交了一具遗骸。这是近期越美双方在顺化市开展联合搜寻工作的成果。

第172次美军遗骸交接条约签署仪式。图自人民军报

此前，2026年4月27日，越美法医专家对该遗骸样本进行了鉴定，初步结论认为其可能与在越战争期间失踪的美军人员有关。该遗骸随后将被运往夏威夷的法医实验室进行进一步分析和身份鉴定。



在越战争期间美军失踪人员搜寻并清点工作是一项自1973年《巴黎协定》签署后立即开展的人道主义合作活动。截至目前，该工作取得了积极进展，帮助美方对约740名在越战争失踪美军人员进行了身份识别并将遗骸归还家属。这一成果对美国民众和政府具有重要意义，有助于推动两国在克服战争后果方面的合作力度。



越南搜寻失踪人员机构代表表示，由于证人和信息日益稀缺，以及受自然灾害及经济社会发展的影响，剩余现场挖掘难度极大，美军遗骸搜寻活动将面临诸多挑战。然而，本着高度责任精神，越南搜寻失踪人员机构将继续与美方密切配合，开展这一具有意义的人道主义任务，为越美关系的持续发展做出贡献。（完）