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越南四号工兵队在阿卜耶伊留下令人自豪的烙印

连接阿卜耶伊至阿戈克的长达37公里道路具有深远意义，是越南蓝色贝雷帽战士坚持不懈、富有创造力和负责任精神的价值，日夜不停地为联合国维和任务做出贡献的生动体现。

越南四号工兵队代表向阿卜耶伊初中学校赠送礼物。图自qdnd.vn
越南四号工兵队代表向阿卜耶伊初中学校赠送礼物。图自qdnd.vn

越通社河内——在四月底的烈日下，阿卜耶伊（Abyei）地区曾是所有机动车辆的“噩梦”——黑色黏土路面上形成了一条崭新的交通道路：由越南四号工兵队修建连接阿卜耶伊至阿戈克的长达37公里道路。在这条道路交接仪式上，数百名当地人民沿途列队，向越南维和部队挥手致意。该工程具有深远意义，是越南蓝色贝雷帽战士坚持不懈、富有创造力和负责任精神的价值，日夜不停地为联合国维和任务做出贡献的生动体现。

在阿卜耶伊“战胜烈日、无惧风雨”

据越南国防部维和局的消息，阿卜耶伊至阿戈克道路对于联合国阿卜耶伊临时安全部队（UNISFA）具有特殊战略意义。这是服务于巡逻、人道主义救援和人民出行需求的唯一重要交通路线，然而，经过多年的使用，由于其特有的“黑色黏土”和持续强降雨的影响，已经严重恶化。

接到任务及地方政府的请求后，四号工兵队迅速制定计划，最大程度调动人力物力，加快项目施工进度。

面对极端天气与恶劣地形，四号工兵队发扬“战胜烈日、无惧风雨”的精神，坚持每日6时至17时不间断施工，并在假期及周末加班。

经过85天的连续施工，该道路提前35天完成，保障了大型车辆顺利通行。这一成果不仅展示了越南工兵的施工组织能力，而且体现了“胡伯伯部队”在艰苦环境下的敬业与创新精神。

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﻿阿卜耶伊（Abyei）地区曾是所有机动车辆的“噩梦”——黑色黏土路面上形成了一条崭新的交通道路。图自qdnd.vn

新的希望道路和桥梁

联合国阿卜耶伊临时安全部队司令加内什·库马尔·什雷斯塔（Ganesh Kumar Shrestha）少将、阿卜耶伊行政区副长官阿罗普·邓·库奥尔（Arop Deng Kuol）、当地政府代表和众多人民参加交接仪式

尼泊尔籍少将加内什·库马尔·什雷斯塔表示，自2011年联合国阿卜耶伊临时安全部队成立以来，这是特派团为当地居民开展的首个具有重大意义且规模最大的工程项目。这条道路的建成是一项前所未有的成就，为提升区域基础设施连通性与安全水平创造了新的契机。越南四号工兵队的努力值得高度肯定，圆满完成各项任务，表现卓越。

UNISFA任务支援部主任乌切纳·奥德尼博指出，这条道路在雨季前实现通车，不仅改善了当地交通条件，也提升了维和部队的后勤保障能力，充分体现了越南工兵高度的责任精神。

阿卜耶伊行政区副长官Arop Deng Kuol代表当地居民向越南四号工兵队致以诚挚感谢。

越南四号工兵队队长、越南驻UNISFA阿卜耶伊地区维和力量指挥长郑文强中校表示，基于所被交付的使命，越南工兵队始终全力以赴，为当地社区带来最美好的价值。帮助民众就是每一名战士发自内心的使命。

越南四号工兵队荣获阿卜耶伊地区行政长官颁发的表扬信，以表彰其在当地基础设施项目中的突出贡献。

值此机会，越南四号工兵队还开展了一系列切实的人道主义援助活动，包括向当地居民赠送十张病床、生活必需品及学习用品，为改善民生、加强与当地社区的联系作出贡献。

这条新道路不仅是一项基础设施工程，而巩固地区稳定，加强互联互通，为发展事业开辟新道路，增添了对未来的信心与期盼。（完）

越通社
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