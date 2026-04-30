越共中央总书记、国家主席苏林即将对印度进行国事访问

越通社河内4月30日——据越南外交部发布的公告，应印度共和国总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问。（完）
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国际友人高度评价越南的发展成就与新战略方向
波尔迪·索萨·施密特表示，她与越南人民有着超过60年的情谊，曾近30次到访这个东南亚国家，并将越南视为自己的第二故乡。波尔迪·索萨·施密特认为，国家统一50多年来，越南从一个饱受战争蹂躏的国家，转变为亚洲领先的活跃经济体之一，保持了稳定的增长，人民生活水平逐渐提高。
第172次美军遗骸交接仪式在岘港市举行
4月29日，越南与美国在岘港市联合举行第172次在越战争时期失踪的美军遗骸交接仪式。
政府总理黎明兴：集中发展同步、现代化的基础设施体系
越南政府总理黎明兴29日主持召开与建设部的工作会议，讨论自2026年初至今该部的主要任务执行情况以及今后的重点工作任务和方向。
政府总理黎明兴：农业与环境部要转变思维、创新工作方式，为实现两位数增长目标贡献力量
4月29日下午，越南政府总理黎明兴主持召开与农业与环境部的工作会议，听取关于任务执行情况及未来重点工作方向的汇报，旨在落实越共十四大决议、中央十四届二中全会关于2026-2030年国家社会经济发展与财务计划的第18号结论，并与实现“两位数”增长目标挂钩。
越共中央总书记、国家主席苏林：以“东进西拓”战略重新定位广治省的发展空间
值此南方解放、国家统一51周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团29日下午在广治省与该省省委常委会举行工作会议，重点讨论越共十四大决议、广治省第一次党代会决议、中央各项决议的贯彻落实情况以及若干重点任务和方向。
☕️越通社新闻下午茶（2026.4.29）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
越共中央书记处常务书记陈锦秀向陈富总书记上香
在全党全军全民纪念南方解放、国家统一51周年的庄严气氛中，4月29日，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与河静省、乂安省领导前往河静省德寿乡陈富总书记墓地献花上香。
越共中央总书记、国家主席苏林出席2026年广治省"统一江山"升旗仪式
为庆祝南方完全解放、国家统一51周年，4月29日上午，广治省委、政府和人民在广治省贤良桥滨海河国家级特殊历史遗迹区祖国旗台下隆重举行2026年"统一江山"升旗仪式。越共中央总书记、国家主席苏林出席仪式。
联合国高度评价越南为《不扩散核武器条约》审议大会所做的准备和工作方法
4月28日，联合国副秘书长中满泉高度评价越南以主席身份为第十一次《不扩散核武器条约》（NPT）审议大会所做的周密准备和建设性工作方法。
国会主席陈青敏赴安江省开展困难群众走访慰问活动
值此纪念南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）和五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）之际，4月29日上午，越南国会主席陈青敏前往安江省看望慰问优抚家庭、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。
黎明兴总理：调控汇率、利率与信贷须紧扣两位数增长目标
4月29日上午，越南政府总理黎明兴与越南国家银行领导举行工作会议，听取关于2026年前几个月银行运行情况、未来一段时间的重点方向与任务以及相关建议和主张的汇报。
河内和东京促进技术和可持续发展领域的合作
4月28日，在河内市人民委员会主席武大胜率领的河内高级代表团对日本进行工作访问框架内，会见了东京都知事小池百合子；参加了2026年东京可持续高科技大会（SusHi Tech Tokyo 2026）和2026年全球可持续城市网络峰会（G-NETS）；与亚洲开发银行（ADB）代表举行了双边会谈。
越南政府总理：从管理思维转向服务与建设思维，促进生产、投资、经营发展
黎明兴总理指出，世界和地区形势变幻莫测、难以预料，对宏观经济调控、财政政策以及实现两位数增长目标产生了快速且直接的负面影响，国内也存在一些不足之处。然而，越是困难挑战，就越要坚定决心、团结统一、坚定目标，圆满完成既定任务，特别是“两位数”增长的目标。
苏林在广治省向英烈敬献花圈、上香
值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在广治省多个重要历史遗址，向武元甲大将及各位英雄烈士敬献花圈、上香，表达深切缅怀与崇高敬意。
越南深化与东盟和欧盟国家关系 促进与文莱文化交流
据越通社记者从文莱达鲁萨兰国发回的报道，在出席第25届东盟—欧盟外长会议（AEMM）期间，4月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在斯里巴加湾市会见了老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉（Thongsavan Phomvihane）和泰国副总理兼外交部长西哈萨·蓬集格（Sihasak Phuangketkeow），并与多位欧洲高级官员举行双边会晤。
越南重视推动与白俄罗斯之间传统友好关系与战略伙伴关系向前发展
4月28日下午，受越共中央政治局委员、外交部党委书记兼外长黎怀忠委托，越共中央委员、外交部党委副书记兼副外长阮明羽主持与“白色罗斯”党主席切莫达诺娃（Olga Chemodanova）视频会晤。
越南国会主席陈青敏前往安江省上香缅怀英雄烈士及有功人员
值此南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏及工作代表团前往安江省英雄烈士及有功人员纪念堂献花并上香。
越南领导人就印度尼西亚铁路事故致慰问电
📝时评：不愿看到越南民族健康强壮正是敌对势力的歹毒心肠
“关于保护和照顾人民健康、提升人民健康水平的若干突破性解决方案”是越共中央总书记苏林代表政治局于2025年9月9日签署的第72-NQ/TW号决议，旨在加强保护和照顾人民身体健康、精神健康、提升体魄、寿命和健康寿命，使越南人民得到全面发展。对这项决议发出反对、诋毁之声的，只能是不愿见证一个身心健康的越南民族的那些人。
中央政治局同意自2026年7月1日起将基本工资上调至253万越盾
政治局同意将基本工资从234万越盾上调至253万越盾。目前，相关法令草案已由内务部发送至司法部征求意见。