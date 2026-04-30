越共中央总书记、国家主席苏林即将对印度进行国事访问

波尔迪·索萨·施密特表示，她与越南人民有着超过60年的情谊，曾近30次到访这个东南亚国家，并将越南视为自己的第二故乡。波尔迪·索萨·施密特认为，国家统一50多年来，越南从一个饱受战争蹂躏的国家，转变为亚洲领先的活跃经济体之一，保持了稳定的增长，人民生活水平逐渐提高。