文化

第80-NQ/TW号决议为胡志明市文化产业注入“助推剂”

投资总额达近1.395万亿越盾的富寿多功能马戏与表演剧场正式投入运营将有助于胡志明市在新纪元中释放资源，为文化产业注入“助推剂”。

投资总额达近1.395万亿越盾的富寿多功能马戏与表演剧场正式投入运营将有助于胡志明市在新纪元中释放资源，为文化产业注入“助推剂”。图自越通社
投资总额达近1.395万亿越盾的富寿多功能马戏与表演剧场正式投入运营将有助于胡志明市在新纪元中释放资源，为文化产业注入“助推剂”。图自越通社

越通社胡志明市——在努力发展成为本地区文化中心的进程中，胡志明市正采取“突破性”举措，将基础设施现代化与治理思维创新并重。投资总额达近1.395万亿越盾的富寿多功能马戏与表演剧场正式投入运营将有助于胡志明市在新纪元中释放资源，为文化产业注入“助推剂”。

从万亿级的马戏剧场起步……

历经近3年的施工、建设与完善，富寿多功能马戏与表演剧场于2026年4月投入使用。该工程投资总额达1.395万亿越盾，总建筑面积超过1万平方米，包括12层地上建筑及现代化的地下系统，满足国际马戏联盟的最严苛标准。

胡志明市文化与体育局副局长阮氏清翠强调，这是面向国际水准打造的现代文化设施，领域的也是胡志明市文化艺术标志性工程。工程按期完工，技术质量达到优化标准，并已通过有关部门在消防安全和环境方面的全面验收。这就是遗产之屋，让艺术家们安心创作与奉献。

作为项目的一大突破性亮点、也是越南首次引入的核心设施，该剧场配备可容纳2000名观众的主舞台及多功能螺旋升降系统。该系统可实现舞台形态的灵活转换——从适用于杂技、魔术的干式舞台，到服务高难度表演的水上舞台，甚至可切换为花样滑冰所需的冰面。舞台下方设有大型移动水池系统，并配备符合国际标准的高空悬挂设备，使以往仅能在拉斯维加斯、蒙特卡洛等世界顶级舞台呈现的高难度演出，在本地亦可实现。

阮氏清翠透露，接管初期，马戏团将为市民开展完全免费的演出，旨在培养公众的文化热爱，为未来打造高审美水平的观众群。

按计划，2026年7月将推出新版马戏剧目《神秘之地》；2026年11月将举行胡志明市国际马戏节，预计吸引至少8个国家的艺术团参加，使富寿多功能马戏与表演剧场成为国际友人的汇聚地，推动文化旅游发展。

胡志明市艺术中心副主任刘氏碧莲希望该工程不仅是单一的马戏表演场所，更是一个多功能、现代化的综合艺术空间，达到国际标准，为艺术家创作与奉献提供更加优越的条件，同时也将在高品质文化环境中，为市民和游客呈现内容丰富、质量上乘的精品演出。

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富寿多功能马戏与表演剧场就是遗产之屋，让艺术家们安心创作与奉献。图自越通社

……到文化产业的突破

富寿多功能马戏与表演剧场正值全国加快落实越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议之际投入运营。该决议明确提出，将文化产业培育成为重要经济部门。作为全国最具活力的经济中心，胡志明市正以一系列先行举措推动决议落地见效。

胡志明市文化与体育厅领导人表示，马戏剧场将成为关键支点之一，助力打造兼具知识含量与经济价值的文化产品，既服务政治任务，又创造实际收益，为城市文化的可持续发展注入动力。

另外，胡志明市还在同步推进一系列文化基础设施建设，着力构建完整的文化产业“价值链”。其中包括投资规模达145万亿越盾的国家体育综合体、守添交响乐与歌舞剧院项目，特别是将龙屋港胡志明文化空间扩展至原面积9倍等。随着这些工程陆续建成并实现联动，将形成闭环式文化—旅游生态系统，进一步吸引国际游客，为财政带来可观收入。

为确保文化产业不流于口号，胡志明市正推行在体制上的“破障”决策。具体是研究应用“公共投资-私营治理”模式，优化工程功能，确保在全球艺术市场上的竞争力。

此外，筹备成立胡志明市文化产业发展基金，在资金、税收优惠等方面提供支持，消除政府与企业间的差距，创造公平竞争环境。

建设规模为100-150公顷的大型片场、应用人工智能（AI）和数字化转型的越南音乐博物馆以及“学校舞台”方案等。

可以说，胡志明市文化产业发展战略正逐步具体化，旨在构建一个现代、情谊且具国际水平的文化生态系统。富寿多功能马戏与表演剧场不仅是一个艺术聚会点，更是新管理模式的“实验室”，为文化创造增值价值。（完）

下龙狂欢节盛大开幕。图自越通社

将音乐盛典打造成为主打的文化旅游产品

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