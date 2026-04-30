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☕️越通社新闻下午茶（2026.4.30）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

☕️越通社新闻下午茶（2026.4.30）

越通社河内——据越南外交部的公告，应印度共和国总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问。阅读全文

·值此越南南方解放、国家统一51周年（1975.4.30—2026.4.30）之际，老挝人民革命党中央委员会向越南共产党中央委员会致贺电。阅读全文

·应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗将于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。此访正值两国关系处于历史最好时期，预计将为两国关系注入新动力，进一步深化越日全面战略伙伴关系，同时开辟更加务实高效的合作新空间，造福两国人民，并为地区及世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。阅读全文

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印度前驻越大使普丽蒂·萨兰接受越通社驻新德里记者的采访。图自越通社

·值此越共中央总书记、国家主席苏林将于2026年5月5日至7日率越南高级代表团对印度进行国事访问，并迎来越印建立全面战略伙伴关系10周年（2016-2026）之际，越通社驻新德里记者就双边关系发展历程及此访意义与重点，对印度前驻越大使普丽蒂·萨兰进行了专访。 阅读全文

·4月29日，在《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会期间，越南在联合国总部主持题为“发展原子能：致力于可持续发展目标（SDGs）与和平利用核能的技术、能力和金融”的座谈会。日本、菲律宾、比利时、南非、塞内加尔、肯尼亚、津巴布韦和危地马拉等国家为本次研讨会提供赞助。来自 NPT 缔约国及核能领域相关国际组织的 100多名 代表出席了座谈会。阅读全文

·在四月底的烈日下，阿卜耶伊（Abyei）地区曾是所有机动车辆的“噩梦”——黑色黏土路面上形成了一条崭新的交通道路：由越南四号工兵队修建连接阿卜耶伊至阿戈克的长达37公里道路。在这条道路交接仪式上，数百名当地人民沿途列队，向越南维和部队挥手致意。该工程具有深远意义，是越南蓝色贝雷帽战士坚持不懈、富有创造力和负责任精神的价值，日夜不停地为联合国维和任务做出贡献的生动体现。阅读全文

·为加强经济外交，4月27日至29日，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆率领越南驻阿大使馆及代表机构工作代表团对距离首都阿尔及尔约600公里的安纳巴省（Annaba）进行了工作访问。阅读全文

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越南驻阿尔及利亚大使陈国庆和安纳巴省省长阿卜杜勒克里姆·拉穆里。图自越通社

·庆和省是全国首批颁布2025-2030年阶段两位数增长决议的省份之一，力争到2028年成为中央直辖市。这不仅是追求高增长，而且要保持长期的高速增长。阅读全文

·在努力发展成为本地区文化中心的进程中，胡志明市正采取“突破性”举措，将基础设施现代化与治理思维创新并重。投资总额达近1.395万亿越盾的富寿多功能马戏与表演剧场正式投入运营将有助于胡志明市在新纪元中释放资源，为文化产业注入“助推剂”。阅读全文

·将英语作为学校第二语言已不再是大城市的计划，而是许多地方人力资源发展战略的必然趋势。其中，芹苴市正式通过了将英语作为学校第二语言的方案，旨在提高教育质量，为融入融入国际社会和经济社会发展注入动能。阅读全文

·4月29日晚，2026年沙坝夏季旅游节在老街省沙坝国家级旅游区中心正式拉开帷幕。这是沙坝坊 “五季节日”系列活动的亮点，为刺激旅游需求，促进与推广当地旅游形象做出贡献，纪念南方解放、国家统一51周年暨国际劳动节140周年。阅读全文

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2025年12月7日，“幸福越南日”活动框架内，一场以“百花喜事——2025婚礼季”为主题的越服巡游活动在河内还剑湖步行街举行。图自越通社

·据越通社驻中东记者援引旅游平台GuruWalk最新发布的榜单，越南河内与胡志明市双双入选2026年全球最适合步行探索的100座城市，会安（现属岘港）也榜上有名。阅读全文

·根据越南政府2026年4月30日颁布的第25/2026/NQ-CP号决议，决定将第72/2026/NĐ-CP号法令（2026年3月9日颁布）关于部分汽油、成品油及其生产原料优惠进口税率调整的实施期限延长至2026年6月30日。阅读全文

·广治省公安厅国内安全处近日查处一个名为“母亲上帝教”的团体，该团体于4月19日在该省活动，存在传播迷信、牟取利益等迹象。阅读全文

·4月30日，印度尼西亚银行（BI）正式启用印尼与中国二维码（QRIS）跨境支付系统，允许两国公民能够通过手机扫描二维码进行无缝的跨境支付。（完）

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国会主席陈青敏赴安江省开展困难群众走访慰问活动

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河内市人民委员会主席武大胜向东京都知事小池百合子赠送纪念品。图自越通社

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4月28日，在河内市人民委员会主席武大胜率领的河内高级代表团对日本进行工作访问框架内，会见了东京都知事小池百合子；参加了2026年东京可持续高科技大会（SusHi Tech Tokyo 2026）和2026年全球可持续城市网络峰会（G-NETS）；与亚洲开发银行（ADB）代表举行了双边会谈。