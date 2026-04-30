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河内与胡志明市跻身全球最适宜步行城市百强

据越通社驻中东记者援引旅游平台GuruWalk最新发布的榜单，越南河内与胡志明市双双入选2026年全球最适合步行探索的100座城市，会安（现属岘港）也榜上有名。

2025年12月7日，“幸福越南日”活动框架内，一场以“百花喜事——2025婚礼季”为主题的越服巡游活动在河内还剑湖步行街举行。图自越通社
2025年12月7日，“幸福越南日”活动框架内，一场以“百花喜事——2025婚礼季”为主题的越服巡游活动在河内还剑湖步行街举行。图自越通社

越通社河内——据越通社驻中东记者援引旅游平台GuruWalk最新发布的榜单，越南河内与胡志明市双双入选2026年全球最适合步行探索的100座城市，会安（现属岘港）也榜上有名。

该榜单基于出行便利度、景点密度、可达性与整体体验等指标进行综合评估，面向偏好通过步行游览城市的游客群体。河内与胡志明市因其独具特色的城市空间、密集分布的景点以及充满活力的街头氛围而获得高度评价。

今年榜单前十仍以欧洲城市为主，罗马位居榜首，其后依次为马德里、布达佩斯和布拉格。此外，东京、京都和纽约等亚洲、美洲城市也入选。


河内与胡志明市的入围，显示出东南亚城市在体验式旅游版图中的吸引力正不断增强。

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﻿国际游客在胡志明市第一郡滨城坊的裴援步行街游览。图自 越通社


业内人士指出，河内的优势在于老城区街巷紧凑、历史文化与餐饮空间密集，非常适合“随性漫步式”的旅行方式；而胡志明市则凭借现代与传统交融的城市风貌、丰富多样的街头美食吸引着游客。

两座越南城市的入选，既彰显了城市旅游发展的巨大潜力，也反映出以慢节奏、环保为导向的可持续旅游正日益受到人们的青睐。

GuruWalk的榜单被视为国际游客选择目的地的重要参考之一，尤其受到那些希望通过步行深入体验当地文化、既经济又贴近城市生活节奏的旅行者的欢迎。（完）


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越通社
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