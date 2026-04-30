河内与胡志明市跻身全球最适宜步行城市百强

越通社河内——据越通社驻中东记者援引旅游平台GuruWalk最新发布的榜单，越南河内与胡志明市双双入选2026年全球最适合步行探索的100座城市，会安（现属岘港）也榜上有名。
该榜单基于出行便利度、景点密度、可达性与整体体验等指标进行综合评估，面向偏好通过步行游览城市的游客群体。河内与胡志明市因其独具特色的城市空间、密集分布的景点以及充满活力的街头氛围而获得高度评价。
今年榜单前十仍以欧洲城市为主，罗马位居榜首，其后依次为马德里、布达佩斯和布拉格。此外，东京、京都和纽约等亚洲、美洲城市也入选。
河内与胡志明市的入围，显示出东南亚城市在体验式旅游版图中的吸引力正不断增强。
业内人士指出，河内的优势在于老城区街巷紧凑、历史文化与餐饮空间密集，非常适合“随性漫步式”的旅行方式；而胡志明市则凭借现代与传统交融的城市风貌、丰富多样的街头美食吸引着游客。
两座越南城市的入选，既彰显了城市旅游发展的巨大潜力，也反映出以慢节奏、环保为导向的可持续旅游正日益受到人们的青睐。
GuruWalk的榜单被视为国际游客选择目的地的重要参考之一，尤其受到那些希望通过步行深入体验当地文化、既经济又贴近城市生活节奏的旅行者的欢迎。（完）
越南旅游业主动适应成本压力 积极提质增效 保持增长势头
随着雄王祭祖日及“4·30”和“5·1”国际劳动节长假的临近，越南旅游业正步入夏季旅游高峰期。尽管面临全球地缘政治冲突引发的燃油价格上涨及运输成本波动等挑战，越南旅游企业正通过重构产品体系、灵活定价及加强行业联动，竭力保持市场增长势头。