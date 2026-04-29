河内内排国际机场预在高峰日将执行650多架次航班

越通社河内——根据各航空公司的飞行计划，河内内排国际机场预测，在4·30越南南方解放日及5·1国际劳动节假期高峰期，旅客吞吐量和航班架次将比日常航班计划增长约10% 至15%。



具体而言，在4月29日这一最高峰日，内排国际机场预计共执行652 架次航班，较日常增长 9.4%，与 2025 年同期相比也有所增长。旅客吞吐量预计较日常航班计划增长15%，较去年同期增长12.4%。



其中，国际运输量预计为323 架次，较日常增长7.3%，较2025 年同期增长13%；国际旅客预计达52102 人次，较日常增长12.3%，较2025 年同期大幅增长29.1%。



国内运输量预计为329 架次，较日常增长11.5%，较2025 年同期增长2.8%；国内旅客预计达61529 人次，较日常增长17.3%，较去年同期增长1.3%。



内排国际机场代表表示，尽管市场总体受到供应源和燃料价格波动的影响，导致部分航司削减飞行频率，但增长势头依然保持稳定，特别是得益于新航空公司的加入以及国际合作伙伴增加了班次。



目前，内排国际机场正落实相关指导，从4月29日至2026年5月4日 实施一级加强航空安全管控措施。这是在加强安保三级体系（一级、二级、三级）中，的最高等级安保预警。



具体是，一级安保等级属于主动警觉级别，适用于重大节日或重要事件。这并非紧急状态，而是一项预防性措施，旨在出行流量高峰背景下进一步收紧安全管控，确保旅客的绝对安全。（完）





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