越南旅游业：创造突破的杠杆

越通社河内 ——越南旅游业正处于新发展阶段的关键节点，正加速突破，力争成为经济增长的重要引擎。近期，越南政府出台了一系列政策，着力破除瓶颈、拓展发展空间，为旅游业可持续发展注入强劲动力。完善政策体制、营造畅通现代的营商环境，已成为旅游业的核心任务。



越南政府总理于2025年7月15日颁布的第1532/QĐ-TTg号决定，健全了国家旅游指导委员会，被视为旅游业的重要里程碑。2025年4月10日发布的第34/CĐ-TTg号通知，明确提出促进市场刺激、产品多样化、数字化转型、优化营商环境及提升服务质量等方向，要求各部委、地方采取坚决行动，破解手续、基础设施、人力等瓶颈。2025年2月21日颁布的第382/QĐ-TTg号决定，明确了《2021-2030年和展望至2045年旅游业规划》实施计划，扩大免签范围、增加对重点市场的优惠、补充电子签证适用口岸，体现了以游客为中心的灵活管理思维。



此外，旅行社、导游、住宿等领域的大量行政审批流程已得到削减和简化。自2025年7月1日起，越南实行两级地方政府模式，明确权限划分，加强旅游业分级授权，为地方管理机构更灵活、高效地运行创造了条件。

附图 图自越通社

2026年是旅游业发展的重要节点。政策体制的完善将继续推进，重点是研究修改2017年《旅游法》，以适应新时代要求。修订后的法律将帮助越南旅游业提升竞争力、吸引投资、适应全球趋势，真正成为支柱经济产业，带动商业、航空、地产、农业、医疗、数字服务等多个行业的发展。



越南国家旅游局局长阮重庆强调，行业需集中发展高附加值、创新创意和可持续的增长模式，明确目标市场与主打产品，并重构投资、基础设施、人力和数字化转型的基础。同时，行政边界的扩大有助于形成资源多样的旅游区，减少零散发展，加强互联互通。



随着国家进入新发展阶段，越南旅游业需要完善政策机制、革新管理思维，推动各级、各部门、企业及社区协同行动。当法律体系巩固、发展空间科学重构、政策面向市场与游客时，旅游业必将在新发展阶段实现加速突破。（完）