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顺化市用夜间旅游产品留住游客的脚步

当日光完全消逝，古都顺化便进入一种深沉而厚实、温柔宁静的夜生活节奏，留住游客的脚步。顺化不追求喧嚣热闹，而是选择了自己的独特发展方向：开发富含文化、遗产本色的夜间旅游产品，打造与众不同的难忘体验。

越通社顺化市——当日光完全消逝，古都顺化便进入一种深沉而厚实、温柔宁静的夜生活节奏，留住游客的脚步。顺化不追求喧嚣热闹，而是选择了自己的独特发展方向：开发富含文化、遗产本色的夜间旅游产品，打造与众不同的难忘体验。

遗产在夜间 "苏醒"

顺化大内是顺化古都遗迹群—世界遗产的"心脏"。4月25日至28日晚，顺化古都遗迹保护中心免费开放顺化大内夜游。游客除了免费进入城外，还可以在大内内欣赏一系列特色活动；其中印象最深刻的是"梦幻皇城"之夜。这不仅是顺化新颖的夜间旅游产品，更是通过精心策划的灯光、技术、音响和艺术，唤醒阮朝辉煌记忆的一种方式。

来到"梦幻皇城"之夜，仅是在午门，游客就能欣赏到五彩斑斓的艺术灯光，衬托出既威严又沉静古朴的气质。从午门开始，特色节目以神炮开火特效和代表皇城开启时刻的换岗仪式拉开序幕。皇城大门开启后，游客步入连接午门和太和殿的中道桥。

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在中道桥上，游客可以欣赏到两侧火炬系统照亮的梦幻灯光空间，结合桥面上顺化宫廷纹饰的3D投影表演。图自越通社

在中道桥上，游客可以欣赏到两侧火炬系统照亮的梦幻灯光空间，结合桥面上顺化宫廷纹饰的3D投影表演。接着，游客移步至太和殿大朝庭院，欣赏舞台化的"视朝"仪式，再现阮朝庄严的朝廷氛围。随后是"出军"仪式和京兵操练，展示传统武术表演。此外，"皇城集市"空间、宫廷游戏和虚拟现实体验等，为游客带来丰富而迷人的文化、遗产体验。

来自胡志明市的游客阮有忠说，与原本计划只停留一天不同，他的家人决定在顺化多住两天。全家人都希望白天去参观风景、体验三江泻湖的水上活动；晚上则进入顺化大内，欣赏璀璨梦幻的遗产色彩，并体验美食和艺术。

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舞台化的"视朝"仪式吸引众多游客。图自越通社

顺化市人民委员会副主席陈友垂江表示，"梦幻皇城"不仅是2026年顺化文化节的产物，更是朝着开发特色夜间旅游产品方向发展的举措，有助于增加顺化大内的丰富体验活动；从而在当代生活中传播古都遗产的价值。

顺化市各地方已主动开展更多夜间旅游产品。在顺化坊，周文安—武氏六—范五老街步行街夜间总是热闹非凡，吸引众多游客，尤其是国际游客，提供娱乐和美食服务。特别是，二征夫人步行街的水上木偶戏、陆地木偶戏表演节目热闹上演，吸引大量民众和游客前来观赏。

顺安海滩全天候充满活力，举办"顺安大海呼唤"活动，该活动于4月25日至30日期间举行，包含许多特色文化、艺术、体育活动。

在雄王祭祖假期的5天内（4月24日至28日），到访顺化市的游客总量预计约39.5万人次（2025年这个假期接待了10.9万人次）；其中，国际游客预计约9.87万人次。各住宿场所的平均客房入住率预计达90%以上。旅游收入预计达9580亿越盾。

拓展夜间吸引游客的空间

在未来的旅游发展方向中，顺化市重点提升产品质量，同时开发更多有吸引力的新产品，特别是夜间活动，以增加游客体验，延长停留时间并推动配套服务发展。

在香江两岸的中心区域，顺化拥有发展夜间经济的巨大潜力。该市正在考虑开展"长钱夜市"项目，位于香江两岸及长钱桥区域，规模约4.2公顷，在周末夜间运营。该项目将打造步行空间，组织美食摊位、展示文化艺术产品、夜市、艺术表演、灯光秀、香江水上音乐等活动。

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来到"梦幻皇城"之夜，仅是在午门，游客就能欣赏到五彩斑斓的艺术灯光。图自越通社

如意河穿过顺化坊的河段已得到整修，并通过石滩与香江沿岸的步行桥连接。因此，该市计划开设如意河沿岸的步行街和服务设施。

对于遗产方面，在顺化京城内，该市考虑研究开发夜间的机密院—三座区域；在静心湖-藏诗楼打造"御用莲与皇城图书馆"文化体验综合体。

顺化市人民委员会主席阮克全要求各单位在研究投资夜间经济项目时，必须确保遵守法律规定，并将遗产保护要求置于首位。夜间经济发展必须实现旅游、服务发展与遗产价值、景观及民众生活环境保护之间的和谐。（完）

越通社
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