2026年沙坝夏季旅游节正式开幕

越通社老街省——4月29日晚，2026年沙坝夏季旅游节在老街省沙坝国家级旅游区中心正式拉开帷幕。这是沙坝坊 “五季节日”系列活动的亮点，为刺激旅游需求，促进与推广当地旅游形象做出贡献，纪念南方解放、国家统一51周年暨国际劳动节140周年。



沙坝坊人民委员会副主席阮福全致开幕词时明确指出，2026年夏季旅游节是当地文化旅游活动的重要亮点，内容十分丰富多样，包括“番西邦玫瑰节”、“沙坝——雾中遗产”周、“沙坝土锦文化节”和主题为“山城天曲之魂”的板湖（Bản Hồ）文化旅游节等，有利于弘扬沙坝文化价值，推广当地美景和风土人情。



开幕式主题为“沙坝——爱情之乡”的艺术活动，将传统元素与现代艺术完美结合，向国内外游客展现了既富有民族特色又充满活力的沙坝形象。



沙坝文化艺术活动吸引许多游客的眼球。图自越通社

近年来，沙坝旅游形象持续获得国际社会的认可与好评，如被 Agoda 誉为亚洲增长最快的目的地、入选“全球最美的53个小镇”名单，特别是太阳世界番西邦传奇（Sun World Fansipan Legend）旅游区蝉联“世界领先文化旅游景点”大奖等。另外，沙坝旅游发展指数持续呈现令人瞩目的增长势头。2026年第一季度，沙坝接待游客量已达200万人次，同比增长超过15%。



沙坝将朝着“绿色、可持续、智能化”的方向发展成为国际级度假旅游中心。今后，老街省将集中完善基础设施，提升服务质量，保护与弘扬文化价值，加强环保工作，力争到2030年接待游客量将突破1200万人次。（完）