越南将部分汽油及成品油零进口关税政策延长至2026年6月30日



越通社河内——根据越南政府2026年4月30日颁布的第25/2026/NQ-CP号决议，决定将第72/2026/NĐ-CP号法令（2026年3月9日颁布）关于部分汽油、成品油及其生产原料优惠进口税率调整的实施期限延长至2026年6月30日。



第72/2026/NĐ-CP号法令此前已将对部分成品油及生产原料的优惠进口税率下调至0%，原适用期截至2026年4月30日。



根据新决议，该政策将继续执行至2026年6月30日。适用0%税率的商品主要包括以下HS编码类别：



- 2710.19.20（已去除轻质部分的油品）



- 2710.19.89（其他中质油及其制品）



- 2711.19.00（其他类别）



该决议自2026年5月1日起生效，有效期至2026年6月30日。自2026年7月1日起，上述商品的优惠进口税率将恢复执行第26/2023/NĐ-CP号法令的规定。在本决议有效期内，如其规定与第26/2023/NĐ-CP号法令或其修订补充文件存在差异，以本决议为准。



越南财政部表示，延长该政策有助于在全球形势仍存在不确定因素的背景下，稳定国内成品油市场、保障国家能源安全，同时维持宏观经济稳定、支持经济增长目标，确保相关政策制定和实施符合现行法律规定的权限与程序要求。（完）



越通社