越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗会谈后共同会见记者。图自越通社

越通社河内——5月2日上午，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在政府驻地成功举行会谈后，共同见证了越日两国合作文件的交换仪式，并举行记者会介绍会谈成果。



黎明兴在记者会上强调，高市早苗首次对越南进行正式访问是重要里程碑，为两国关系创造了新动力，开辟了众多新的合作机遇。



黎明兴指出，这也是贵友重逢的机会，共同延续和发展历经13个多世纪不断培育的关系。如今，日本已成为越南的全面战略伙伴，在官方发展援助（ODA）和劳务合作方面位居第一，投资方面位居第三，贸易方面位居第四。2025年，ODA援助额增加超过6亿美元，双边贸易额首次突破500亿美元，投资增加近40亿美元，新增投资项目近300个；数十个科技、半导体、数字化转型、绿色转型、可再生能源及航天等领域的合作项目正在积极推进。



黎明兴向记者介绍，在本次访问框架内，双方签署了6项重要合作文件，涉及航天技术、信息与通信、水利、适应灾害和气候变化的基础设施建设、低碳增长等领域；双方一致同意通过科技、创新、数字化转型和经济安全领域的重点合作优先清单，这是推动未来具体合作项目落地的重要基础。

越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗共同会见记者

关于会谈成果，黎明兴表示，双方一致同意推动越日全面战略伙伴关系进入新发展阶段的重大方向，包括：在扩大国防、安全、外交等务实合作的基础上，继续巩固政治互信；继续有效落实外交、贸易、工业和能源、科技等领域的部长级合作机制以及外交部—国防部副部级"2+2"对话机制；有效落实国防安全合作协定；加强在提升海上执法能力、战后遗留问题处理、网络安全、联合国维和行动、应对跨国犯罪等领域的合作。



与此同时，双方继续加强经济合作，包括经济安全、能源安全和可持续农业等，双方一致同意采取各项措施，力争实现日本对越投资每年达到50亿美元、双边贸易额到2030年达到600亿美元的目标；鼓励日本企业投资高技术含量并附带技术转让的项目；支持越南企业在日本投资经营，以及参与日本政府的投资项目；推动农产品市场开放。同时，双方将加强官方发展援助合作，推动保障经济安全、粮食安全、供应链多元化、能源安全，助力提升各自国家的战略自主能力。



黎明兴表示，双方还一致决心具体化科技、绿色转型、数字化转型、人工智能、半导体等领域的合作；优先培训高素质人力资源，推动在半导体、人工智能、航天技术等领域的联合研究项目。双方一致同意在2026年举行科技合作联合委员会会议，早日举办关于高技术的公私交流活动；早日开展在POWERR ASIA2倡议框架内的合作项目，以支持亚洲国家实现能源自主。



黎明兴对双方宣布在NEXUS³计划框架内共同资助15个越日半导体联合研究项目表示欢迎；感谢日本支持越南在九龙江三角洲开展100万公顷优质低排放水稻项目。



此外，双方将通过地方合作、劳务、医疗卫生、文化、旅游等领域，更大力推动人力资源对接和民间交流；在双边关心的国际和地区论坛及事务上加强密切合作、相互支持。



黎明兴强调，双方还一致重申以和平方式、在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上解决东海争端的重要性。同时，重申越南支持日本在地区的各项倡议，其中包括基于与“东盟印太展望”（AOIP）对接并遵守国际法的“自由开放的印太地区”（FOIP）愿景，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。

双方一致同意采取各项措施，力争实现日本对越投资每年达到50亿美元、双边贸易额到2030年达到600亿美元的目标。

高市早苗对访问越南表示高兴，并强调，日本将在两国全面战略伙伴关系基础上，继续推动与越南在新时代的合作。她高度评价越南近年来的显著发展步伐，表示作为供应链中的重要一环，许多日本企业近年来扩大了对越投资。面对越南日益重视战略自主和奉行积极、主动对外路线的方针，日本首相认为，加强与越南的合作对于实现和发展自由开放的印太愿景倡议具有十分重要的意义。



高市早苗表示，在会谈中双方一致同意推动合作，共同建设日本、越南及印太地区日益强大和繁荣；一致确定双边合作的新优先领域为经济安全，包括：能源、关键矿产、人工智能、半导体和航天；推动安全合作具体化，以确保地区的和平与稳定。



此外，双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见；强调了在维持协定高标准的基础上，以战略方式扩大《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的重要性。

黎明兴与高市早苗共同见证越南政府与日本国际协力机构（JICA）关于适应灾害的农村发展项目贷款协议的签署。图自越通社

此前，在黎明兴和高市早苗的共同见证下，两国各部委、机关、地方交换了6项合作文件，包括：越南政府与日本国际协力机构（JICA）关于适应灾害的农村发展项目贷款协议；越南政府与日本国际协力机构关于为北部丘陵山区少数民族同胞生产发展而适应气候变化的基础设施建设项目贷款协议；越南政府与日本政府关于实施联合信用机制（JCM）的低碳增长合作谅解备忘录；越南农业与环境部水利工程建设和管理局与日本农林水产省农村振兴局关于水利领域技术交流与合作备忘录；越南科技部与日本总务省关于信息通信技术和数字化转型合作备忘录；越南翰林院科学技术院越南航天中心与日本宇宙航空研究开发机构关于卫星数据交换协议的修订文本。（完）