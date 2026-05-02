时政

越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗共同会见记者

5月2日上午，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在政府驻地成功举行会谈后，共同见证了越日两国合作文件的交换仪式，并举行记者会介绍会谈成果。

vnanet-press1.jpg
越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗会谈后共同会见记者。图自越通社

越通社河内——5月2日上午，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在政府驻地成功举行会谈后，共同见证了越日两国合作文件的交换仪式，并举行记者会介绍会谈成果。

黎明兴在记者会上强调，高市早苗首次对越南进行正式访问是重要里程碑，为两国关系创造了新动力，开辟了众多新的合作机遇。

黎明兴指出，这也是贵友重逢的机会，共同延续和发展历经13个多世纪不断培育的关系。如今，日本已成为越南的全面战略伙伴，在官方发展援助（ODA）和劳务合作方面位居第一，投资方面位居第三，贸易方面位居第四。2025年，ODA援助额增加超过6亿美元，双边贸易额首次突破500亿美元，投资增加近40亿美元，新增投资项目近300个；数十个科技、半导体、数字化转型、绿色转型、可再生能源及航天等领域的合作项目正在积极推进。

黎明兴向记者介绍，在本次访问框架内，双方签署了6项重要合作文件，涉及航天技术、信息与通信、水利、适应灾害和气候变化的基础设施建设、低碳增长等领域；双方一致同意通过科技、创新、数字化转型和经济安全领域的重点合作优先清单，这是推动未来具体合作项目落地的重要基础。

vnanet-press.jpg
越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗共同会见记者

关于会谈成果，黎明兴表示，双方一致同意推动越日全面战略伙伴关系进入新发展阶段的重大方向，包括：在扩大国防、安全、外交等务实合作的基础上，继续巩固政治互信；继续有效落实外交、贸易、工业和能源、科技等领域的部长级合作机制以及外交部—国防部副部级"2+2"对话机制；有效落实国防安全合作协定；加强在提升海上执法能力、战后遗留问题处理、网络安全、联合国维和行动、应对跨国犯罪等领域的合作。

与此同时，双方继续加强经济合作，包括经济安全、能源安全和可持续农业等，双方一致同意采取各项措施，力争实现日本对越投资每年达到50亿美元、双边贸易额到2030年达到600亿美元的目标；鼓励日本企业投资高技术含量并附带技术转让的项目；支持越南企业在日本投资经营，以及参与日本政府的投资项目；推动农产品市场开放。同时，双方将加强官方发展援助合作，推动保障经济安全、粮食安全、供应链多元化、能源安全，助力提升各自国家的战略自主能力。

黎明兴表示，双方还一致决心具体化科技、绿色转型、数字化转型、人工智能、半导体等领域的合作；优先培训高素质人力资源，推动在半导体、人工智能、航天技术等领域的联合研究项目。双方一致同意在2026年举行科技合作联合委员会会议，早日举办关于高技术的公私交流活动；早日开展在POWERR ASIA2倡议框架内的合作项目，以支持亚洲国家实现能源自主。

黎明兴对双方宣布在NEXUS³计划框架内共同资助15个越日半导体联合研究项目表示欢迎；感谢日本支持越南在九龙江三角洲开展100万公顷优质低排放水稻项目。

此外，双方将通过地方合作、劳务、医疗卫生、文化、旅游等领域，更大力推动人力资源对接和民间交流；在双边关心的国际和地区论坛及事务上加强密切合作、相互支持。

黎明兴强调，双方还一致重申以和平方式、在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上解决东海争端的重要性。同时，重申越南支持日本在地区的各项倡议，其中包括基于与“东盟印太展望”（AOIP）对接并遵守国际法的“自由开放的印太地区”（FOIP）愿景，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。

双方一致同意采取各项措施，力争实现日本对越投资每年达到50亿美元、双边贸易额到2030年达到600亿美元的目标。

高市早苗对访问越南表示高兴，并强调，日本将在两国全面战略伙伴关系基础上，继续推动与越南在新时代的合作。她高度评价越南近年来的显著发展步伐，表示作为供应链中的重要一环，许多日本企业近年来扩大了对越投资。面对越南日益重视战略自主和奉行积极、主动对外路线的方针，日本首相认为，加强与越南的合作对于实现和发展自由开放的印太愿景倡议具有十分重要的意义。

高市早苗表示，在会谈中双方一致同意推动合作，共同建设日本、越南及印太地区日益强大和繁荣；一致确定双边合作的新优先领域为经济安全，包括：能源、关键矿产、人工智能、半导体和航天；推动安全合作具体化，以确保地区的和平与稳定。

此外，双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见；强调了在维持协定高标准的基础上，以战略方式扩大《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的重要性。

vnanet-press2.jpg
黎明兴与高市早苗共同见证越南政府与日本国际协力机构（JICA）关于适应灾害的农村发展项目贷款协议的签署。图自越通社

此前，在黎明兴和高市早苗的共同见证下，两国各部委、机关、地方交换了6项合作文件，包括：越南政府与日本国际协力机构（JICA）关于适应灾害的农村发展项目贷款协议；越南政府与日本国际协力机构关于为北部丘陵山区少数民族同胞生产发展而适应气候变化的基础设施建设项目贷款协议；越南政府与日本政府关于实施联合信用机制（JCM）的低碳增长合作谅解备忘录；越南农业与环境部水利工程建设和管理局与日本农林水产省农村振兴局关于水利领域技术交流与合作备忘录；越南科技部与日本总务省关于信息通信技术和数字化转型合作备忘录；越南翰林院科学技术院越南航天中心与日本宇宙航空研究开发机构关于卫星数据交换协议的修订文本。（完）

越通社
#黎明兴与高市早苗会谈 #越日贸易额500亿美元 #2030年目标600亿美元 #半导体联合研究项目 #经济安全合作 #融入国际 #第59号决议 河内市
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

东海

相关新闻

更多

越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗在欢迎仪式上合影。图自越通社

推动越日关系日益丰富、务实和高效发展

应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。5月2日上午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗及两国高级代表团在政府驻地举行会谈。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使。图自越通社

越南在不结盟运动会议上呼吁支持古巴

5月1日，不结盟运动大使级例会在位于美国纽约的联合国总部举行。与会代表听取更新报告并就不结盟运动及联合国的各项重要进程展开讨论，其中包括第20届不结盟运动首脑会议筹备工作、推动制定《发展权国际公约》的进程、正在举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第11次审议大会以及成员国关注的其他议题。

越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月与乌拉圭共产党代表合影留念。图自越通社

乌拉圭共产党推动与越南的合作

越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月日前在乌拉圭首都蒙得维的亚与乌拉圭共产党中央委员、劳动部长胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）举行了工作会谈，旨在推动双边合作，并就两党之间的合作关系交换意见。

越印关系务实发展的关键新动能

越印关系务实发展的关键新动能

在越南与印度隆重纪念建立全面战略伙伴关系10周年（2016 - 2026）之际，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问。

河内还剑湖。图自越通社

提升越南的国际威望、地位和影响力

向世界推广越南形象是对外信息工作的核心任务，具有战略意义，与外交、经济、文化、国防、安全及国家数字化转型等领域密切相关。这项活动直接有助于提升越南在国际舞台上的威望、地位和影响力。

双方代表合影。图自越通社

越日全面战略伙伴关系日益紧密有效

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在美国纽约越南常驻联合国代表团驻地会见了日本共产党委员长志位和夫（Shii Kazuo），讨论《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会。

东京大学公共政策研究生院SCERU高级研究员西泽俊雄。图自越通社

全球变局下越南与日本深化全面战略伙伴关系

在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）于5月初对越南进行访问之际，越通社驻东京记者就此次访问对双边合作关系的意义和机遇，采访了东京大学公共政策研究生院SCERU高级研究员西泽俊雄（Toshiro Nishizawa）。

胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年。图自越通社

胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年

4月30日晚21时整，随着全市8个地点同步燃放起绚丽的烟花，胡志明市的天空瞬间被斑斓的色彩点亮，以此隆重纪念越南南方解放及祖国统一51周年（1975年4月30日 – 2026年4月30日）。

越南驻阿尔及利亚大使陈国庆和安纳巴省省长阿卜杜勒克里姆·拉穆里。图自越通社

越南与阿尔及利亚安纳巴省共促多领域合作

为加强经济外交，4月27日至29日，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆率领越南驻阿大使馆及代表机构工作代表团对距离首都阿尔及尔约600公里的安纳巴省（Annaba）进行了工作访问。

越南外交部副部长、出席《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会的越南代表团团长黎氏秋姮主持会议。图自越通社

越南主持关于和平利用核能的座谈会

4月29日，在《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会期间，越南在联合国总部主持题为“发展原子能：致力于可持续发展目标（SDGs）与和平利用核能的技术、能力和金融”的座谈会。

印度前驻越大使普丽蒂·萨兰接受越通社驻新德里记者的采访。图自越通社

越印关系：基石稳固，前景广阔

印度前驻越大使普丽蒂·萨兰强调，两国保持高层合作势头，大力促进贸易与投资合作力度，实现经济伙伴多样化，加强供应链对接，鼓励双向投资。另外，促进企业对企业合作，发挥民营部门的作用。防务合作继续是重要支柱，而网络安全、人工智能和先进技术被期望成为潜在合作方向。

纽约时间2025年10月14日，作为2023-2025年任期联合国人权理事会成员的越南再次获得联合国大会的高度信任，以180票的亚太地区最高票数，成功当选2026-2028年任期联合国人权理事会成员。图自越通社

越南承诺保护与促进人权

越南再次当选联合国人权理事会成员，充分反映了国际社会对越南在保护和促进人权方面所作承诺、持续努力及取得成果的客观、积极评价。

2025年11月15日至16日，越日佛教文化交流节在宁平省三谷国家旅游区举行，吸引了国内外数千名僧尼、佛教徒及日本游客参与。图自越通社

日本首相高市早苗对越南进行正式访问：开启越日合作新空间

应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗将于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。此访正值两国关系处于历史最好时期，预计将为两国关系注入新动力，进一步深化越日全面战略伙伴关系，同时开辟更加务实高效的合作新空间，造福两国人民，并为地区及世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。