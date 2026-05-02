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越南国会主席陈青敏会见日本首相高市早苗

5月2日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越南进行正式访问的日本首相高市早苗。

越南国会主席陈青敏会见日本首相高市早苗。图自越通社
越南国会主席陈青敏会见日本首相高市早苗。图自越通社

越通社河内——5月2日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越南进行正式访问的日本首相高市早苗。

两位领导人高兴地看到越日全面战略伙伴关系取得良好且务实的发展；高度评价两国国会合作的作用和重要性，同时一致同意进一步加强政治互信，推动两国国会高层及专门委员会之间的交流与团组互访，以及加强两国友好议员小组、青年议员、女议员的活动与合作。

陈青敏还介绍，越南第十六届国会将尽快健全越南与各国友好议员小组，其中越日友好议员小组始终发挥非常重要的作用。

越南第十六届国会将尽快健全越南与各国友好议员小组，其中越日友好议员小组始终发挥非常重要的作用。

陈青敏强调，越南国会将继续发挥监督作用，推动两国合作承诺与协定的落实，特别是在经济、贸易、投资等领域；高度评价日本的直接投资和官方发展援助对越南经济社会发展的贡献；愿为包括日本企业在内的外国投资者营造透明、便利的法律环境。陈青敏建议日本政府继续向越南提供新一代官方发展援助，并为日本企业开展大规模投资项目、在日本有优势而越南有需求的领域体现日本先进技术创造条件。

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会见现场。图自越通社

高市早苗强调，日本支持越南的革新事业和发展目标，重申日本愿在越南新发展阶段与越南并肩同行；加强党际、议会之间的合作与交流；将继续支持并与越南合作，保障经济安全、能源安全；今后将优先在人工智能、半导体、航天技术等高科技领域与越南开展合作。高市早苗还建议越南国会支持尽早通过两国政府关于越日大学发展的协定以及越南政府和日本政府关于为非项目无偿援助项目实施提供便利的协定。

陈青敏对此表示感谢，并建议日本政府继续关注并保护近70万正在日本生活、学习的越南人社群的正当权益，使其成为两国关系的友好桥梁。

在谈到通过芹苴大桥建设、日本企业投资、教育及人力资源开发合作等日本在芹苴市开展的合作项目时，陈青敏希望推动两国地方、民间的合作，以及芹苴市与日本之间的合作。

高市早苗表示日本政府正在努力实施便利外国人在日本稳定生活和工作的各项措施，同时也解决与在日越南人相关的领事问题，并希望今后进一步推动两国之间的民间交流。

高市早苗高度评价并感谢越南积极参与并为2025年大阪·关西世博会的成功举办作出贡献，并接受了邀请参加2027年在横滨举行的2027年国际园艺博览会（GREEN EXPO）。

在地区和世界局势复杂多变的背景下，陈青敏强调，越南国会希望在亚太议会论坛、各国议会联盟等多边议会论坛上与日本国会继续密切协调配合。（完）

越通社
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