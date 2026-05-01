提升越南的国际威望、地位和影响力

越通社河内——向世界推广越南形象是对外信息工作的核心任务，具有战略意义，与外交、经济、文化、国防、安全及国家数字化转型等领域密切相关。这项活动直接有助于提升越南在国际舞台上的威望、地位和影响力。



以人为中心，以文化、知识、创新为基础



2026年1月27日，越南政府总理签发了第173号决定，批准《2026-2030年及至2045年愿景向世界推广越南形象战略》。该战略确定这是直接服务于国家发展的软性工具，与长期目标相结合。



越南文化体育与旅游部基层信息与对外信息局副局长阮文术表示，信息传播工作需以专业、现代、符合国际标准的方式开展，以传播效果和认知度为衡量标准。内容必须准确、有创意，将传统媒体与数字媒体和谐结合，利用技术、大数据和人工智能等。



该战略强调发挥整个政治体系的综合力量，确保各部委、地方、企业和人民之间的协调配合。同时，以人为中心，将文化、知识、创新和国际责任视为构建现代、富有特色、可信赖的越南形象的基础。



越南乡村再熟悉不过的情景在舞台上呈现，成为创作的重要元素。图自越通社

阮文术表示，该战略新亮点在于首次构建统一的国家形象信息和识别体系，有助于进行总体定位，避免传播分散，同时根据不同市场灵活调整；构建和传播越南的国家形象：一个政治稳定、经济活跃、文化特色浓郁、富有创新创意渴望、投资营商环境优越、安全友好、是国际社会值得信赖和负责任的合作伙伴的国家。



构建并统一运用国家形象识别体系



该战略提出了六组任务，其中强调思维创新，从宣传转向国家品牌建设；发展信息体系并有效挖掘“越南故事”；构建统一的识别体系。



此外，建立数字传播生态系统，加强在国际平台上的存在，与外国伙伴、侨胞及专家合作；构建传播数据分析体系。



该战略还要求提高跨部门协调效率，调动社会资源，发展国际传播人才队伍，同时建立监测、评估及传播危机应对机制等。



越南文化体育与旅游部负责牵头制定内容、信息、识别体系并进行总体协调；各部委、地方及社会各界力量配合实施。该战略的同步实施有望克服分散状况，提升新越南形象的推广效果和传播力。（完）