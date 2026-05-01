2026下龙狂欢节：彰显文化产业发展思维

越通社广宁省——2026下龙狂欢节于4月30日晚举行，来自广宁省54个乡、坊、特区的代表参加活动，并展现现代灯光技术表演。这不仅是一场绚丽的节日盛会，更体现落实越共中央政治局关于文化发展的第80号决议的具体努力，彰显广宁省将遗产转化为强大的内生资源，在新时代推动文化产业实现突破性发展的新思维。



今年狂欢节的突出亮点在于活动组织方式与两级地方政府模式相结合，有助于疏通来自基层的文化资源。54个代表单位首次汇聚一堂，带来了各自独特的文化色彩，绘就了一幅多彩的遗产地画卷。



活动的亮点是以59辆花车巡游为主体的街头狂欢，用以推广地方形象。数千名演员在长达近1公里的陈国巘滨海大道上进行巡游。在下龙湾上，游船进行灯光表演，营造出热闹非凡的节日氛围。活动吸引了超过8万名民众和游客参与。



2026下龙狂欢节于4月30日晚举行。图自越通社

广宁省文化体育厅副厅长阮氏清水表示，狂欢节不仅是一项娱乐活动，更是一个文化旅游产品，有助于将遗产保护与夜间经济发展及可持续旅游紧密结合起来。



本次狂欢节还因有从矿工到渔民的社区参与而留下深刻印记，彰显了民众作为文化创造主体的角色。国际游客对陆上与海上表演的结合以及地方特色文化的多样性给予了高度评价。



2026年下龙狂欢节的成功举办，进一步肯定了以文化为发展根基的发展方向。该活动不仅宣传推广了广宁省形象，还打造了特色旅游产品，有助于提升目的地竞争力，促进地方经济增长。（完）