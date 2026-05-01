经济

胡志明市深受法国投资者青睐

胡志明市正成为深受法国投资者青睐的投资目的地，特别是在基础设施、可持续城市发展和绿色转型等领域。来自法国超过22亿美元的投资资金有助于推动胡志明市经济增长，为面向可持续发展的深广合作开辟空间。

鸟瞰胡志明市的一角。图自越通社
鸟瞰胡志明市的一角。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市正成为深受法国投资者青睐的投资目的地，特别是在基础设施、可持续城市发展和绿色转型等领域。来自法国超过22亿美元的投资资金有助于推动胡志明市经济增长，为面向可持续发展的深广合作开辟空间。

对城市经济发展做出重要贡献的投资资金

2025年，胡志明市与法国之间贸易额超过7.23亿美元。目前，法国在该市开展投资项目共433个，总投资额超过22亿美元，在投资、创新和可持续发展的生态系统中发挥着重要作用。

胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河在2026年“建设为了持久”年度会议（Build to Last）上表示，在越法全面战略伙伴关系积极发展的背景下，胡志明市是与法国开展合作的领先地方。该市正聚焦三大支柱：可持续城市发展；推动绿色转型，目标是到2030年100%的公共交通工具使用清洁能源；以及交通、物流基础设施的突破，以提升在全球供应链中的竞争力。

法国驻越南大使奥利维耶·布罗谢（Olivier Brochet）表示，自两国于2024年10月将关系提升为全面战略伙伴关系以来，双边合作继续得到大力推动。双方正在根据越南疫苗股份公司（VNVC）与赛诺菲集团之间的协议，实施VNVC疫苗和生物制品工厂建设项目。胡志明市被认为是吸引众多法国企业的地方，在基础设施、绿色金融和铁路交通等领域具有潜力。

面向现代绿色都市

奥利维耶·布罗谢认为，向可持续城市转型需要多方参与。法国正在通过绿色金融、适应气候变化和能源基础设施现代化等项目支持越南。

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胡志明市大力推动城市轨道交通发展。图自越通社

多家法国企业已提出服务于可持续发展的技术解决方案。必维国际检验集团（Bureau Veritas）介绍了工程抗灾指数评估工具（BRI），支持气候风险分析。

在能源领域，施耐德电气（Schneider Electric）重申了与越南共同建设智能能源基础设施、满足城市能源需求的承诺。

胡志明市人民委员会主席阮文得表示，该市希望继续推动与法国在基础设施、金融、高科技、数字化转型、教育和文化等领域的合作；同时优先吸引投资于地铁、国际金融中心、智慧城市和清洁能源等重点交通项目。

在传统友谊和全面战略伙伴关系的基础上，胡志明市与法国伙伴之间的合作有望继续发展，为将该市建设成为现代、文明的都市作出贡献。（完）

胡志明市的一角。图自越通社

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越通社
#胡志明市 #法国 #投资者 #青睐 越南
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