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“唤醒”广义省昆普隆旅游潜力

广义省昆普隆乡（Kon Plông）昆普隆社区旅游村、东长山净茶农场以及东长山文化与美食空间等三个旅游景点日前同步开放。这是昆普隆乡在发展旅游方面的首批活动，旨在唤醒这片高原土地的潜力和优势。

“唤醒”广义省昆普隆旅游潜力。图自越通社
“唤醒”广义省昆普隆旅游潜力。图自越通社

越通社广义省——广义省昆普隆乡（Kon Plông）昆普隆社区旅游村、东长山净茶农场以及东长山文化与美食空间等三个旅游景点日前同步开放。这是昆普隆乡在发展旅游方面的首批活动，旨在唤醒这片高原土地的潜力和优势。

昆普隆社区旅游村坐落于东长山公路上，拥有138户家庭，520多名居民。该村位于海拔1000至1500米之间，气候温和宜人，自然景观丰富，并保留了浓郁的莫南族（色当族的一个分支）文化特色。来到这里的游客可以体验独特的传统文化空间，品尝当地美食，并沉浸在原始的自然风光中。此外，游客还可以踏上一段长约1公里的旅程，穿过层层叠叠的梯田，去探索深山密林中雄伟的苏罗（Sô Roách）瀑布。

东长山净茶农场景点位于东长山茶叶合作社区域内。该农业旅游景点的开放，为挖掘生态旅游和结合农业生产的体验式旅游潜力开辟了新方向；同时向省内外游客宣传了当地的家乡形象、人文风貌以及特色产品。

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东长山净茶农场景点位于东长山茶叶合作社区域内。图自越通社

东长山文化与美食空间位于24号国道沿线的维冲村（Vi Choong）。在这个景点，游客将领略到与莫南族世代生活、劳动和生产紧密相连的独特文化特色：如令人沉醉的锣铮旋律和双舞（Xoang）表演；飘香山野的竹竿酒；精美的土锦布织品；色彩斑斓的迎春竿，以及雄伟高耸的传统龙屋。

昆普隆乡人民委员会副主席邓廷算表示，昆普隆地理位置优越，位于广义省中心地带，是通过维欧拉克（Violak）山口连接该省东部各乡坊、特区与西部各乡坊的交通枢纽。

因此，昆普隆将成为游客从广义省东部前往西部途中的理想停靠站，尤其是在庆祝南方完全解放、祖国统一51周年及国际劳动节的假期期间。

来自胡志明市的游客黎氏凤表示，这是她第一次来到昆普隆，这里诗意般的空间、雄伟原始的自然景观以及凉爽的气候给她留下了深刻印象。在这些新落成的旅游景点进行体验，让她和朋友们更深入地了解了当地少数民族的文化、美食以及生活空间。

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昆普隆乡拥有发展生态旅游与康养度假的巨大潜力。图自越通社

据昆普隆乡人民委员会介绍，当地拥有发展生态旅游与康养度假的巨大潜力，诸如赫蒙谷（Hơ Kook）瀑布、苏罗（Sô Roách）瀑布、格河容（Kơi Hơ Ruông）瀑布；天新（Thiên Tân）水电站水库；玉鲁（Ngọc Lu）温泉；维欧拉克（Violak）云海观赏点以及维征（Vi Chring）村等众多景点。

这些地点均极具潜力且保持着原始风貌，有望在未来成为极具吸引力的旅游产品。（完）

越通社
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