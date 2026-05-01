越共中央总书记、国家主席苏林与胡志明市工人和劳动者座谈讲话摘录

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历史性的胡志明战役：越南革命战争胜利之巅峰
1975年4月26日至30日进行的胡志明战役是越南革命战争胜利的巅峰，谱写了越南人民抗击外来侵略历史上最辉煌的黄金一页。这次战役肯定了越南人民抗美帝国主义侵略的伟大战争地位，留下了许多宝贵的理论和实践经验。
抗美战争中“冲锋青年”竞赛运动
一代又一代的团员青年怀揣着崇高的理想以及奋斗和奉献的愿望，无论在战争还是和平时期，他们都不畏艰辛，愿意为国家奉献自己的青春和力量。特别，在抗美战争的艰苦时期，冲锋青年以奉献和战斗精神，为1975年春季民族大捷作出了重大贡献。
2026年第一季度流入越南的外资注册总额同比增长42.9%
截至2026年3月31日，包括新批注册资金、追加资金以及外国投资者出资和购股股份等流入越南的外国注册投资总额达到152亿美元，同比增长42.9%。
2026年第一季度越南企业对外投资资金达 6.199 亿美元
2026年第一季度越南企业对外投资资金达 6.199 亿美元，同比增长1.6倍。
图表新闻：雄王忌日：厚植爱国情怀 凝聚民族力量
上千年来，雄王忌日一直被视为越南富有民族文化特色的重大节日，彰显了越南人民“饮水思源”的美好传统，同时也是致敬拥有建国之功、护国之功的历代雄王的切实活动。
河内跻身全球最佳城市第25位榜单
河内市刚刚被英国城市文化杂志《Time Out》列入2026年全球50个最有趣、最宜居和最具探索价值的城市名单，排名第25位，继续巩固了越南首都日益增强的旅游吸引力。
提高公众对登革热预防的认识
根据2026年初至今的监测数据，全国共报告登革热病例31927例，死亡4例。病例主要集中在年初，集中在南部各省市。未来一段时间，鉴于雨季到来时天气炎热潮湿，以及部分地区居民生活条件和蓄水情况有利于传播疾病的蚊子滋生，登革热疫情可能继续蔓延。
越南20类国家级数据库
越南政府总理2026年3月28日签发的第11/2026/QĐ-TTg号决定，正式发布国家级数据库目录。根据该决定，国家数据库共20类。
越南与韩国全面战略伙伴关系
应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人的邀请，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。
雄王庙会暨祖地文化旅游周
雄王祠和雄王庙会自古以来是每个越南人心中神圣的象征。这里不仅是祖先信仰的汇聚之地，更是民族特色文化的结晶，有助于弘扬民族团结精神。
大力推进建设先进的、富有民族文化特色的越南文化
据越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论，党中央要求继续坚定有力、有效落实各项决议和结论，聚焦重点任务，特别是建设基于国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系和越南人行为规范等多重价值体系协调发展的先进、富有民族文化特色的越南文化。
推进国民教育现代化进程，全面提升人才培养质量，健全用才优才机制
党中央要求继续坚定有力、有效落实第18号结论，重点聚焦关键任务，特别是推进国民教育现代化，提升人才培养质量，吸引并重用各类人才。
着力推进科学技术、创意创新与数字化转型
据越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论，党中央要求继续坚定有力、有效落实各项决议和结论，聚焦重点任务，特别是推动科学技术发展、促进创新及数字化转型。
越南在各国议会联盟中发挥主动、积极且负责任的作用
应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏携夫人率越南高级代表团赴伊斯坦布尔出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动。
管理可持续社会发展 确保社会进步与公平 关爱人民生活
越共中央总书记苏林代表越共中央签署并发布了2026年4月2日第18-KL/TW号结论，总结了越共十四届中央委员会第二次全体会议关于2026-2030年经济社会发展、国家财政、公共债务偿还和中期公共投资规划的内容，旨在实现“两位数”增长目标。其中一项关键任务是管理可持续社会发展；确保社会进步与公平；关爱人民生活。
越南首条跨区域高铁正式动工
河内—广宁高速铁路项目由Vingroup集团旗下的VinSpeed高速铁路投资开发股份公司作为投资方，总投资额超过147万亿越盾（约合56亿美元，不含征地拆迁补偿费用）。项目预计将于2028年底竣工，最高时速将使两地之间的出行时间缩短5至7倍，仅需约23分钟。
2026年第一季度：全社会实际到位总投资增长10.7%
2026年第一季度，按现行价格计算的全社会实际到位总投资总额预计达744.7万亿越盾，同比增长10.7%。其中：国有部门投资资金预计达207.2万亿越盾，占投资总额的27.8%，同比增长11.6%；非国有部门投资资金达402.4万亿越盾，占54.1%，增长9.8%；外商直接投资部门资金达135.1万亿越盾，占18.1%，增长11.8%。
河内市部署实施文化发展行动计划
河内市委常务委员会今日颁发关于3月17日颁发关于实施越共中央政治局发展越南文化的第80号决议的第08号行动计划的第128号计划。
越南与斯洛伐克的传统友好合作关系不断向前迈进
应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。