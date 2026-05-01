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1938年5月1日，超过2.5万名河内民众举行集会和游行，纪念国际劳动节，并争取自由与民主权利。图自 越通社
1946年2月18日，胡志明主席签署法令，将5月1日正式定为法定节假日。图为胡志明主席出席1955年“五一”国际劳动节纪念活动。图自 越通社
1965年，河内安缘合作社妇女学习耕田犁地，主动承担起外出执行任务男性劳动力留下的工作。图自 越通社
20世纪初，越南工人阶级诞生，成为越南革命的先锋力量，为民族光荣传统增添了新的辉煌。如今，越南工人阶级已发生深刻变化，在党的领导下，成为工人阶级、农民阶级与知识分子联盟中的核心力量，始终走在国家工业化、现代化和国际经济一体化进程前列，为国家建设与发展作出了巨大直接贡献。图自 越通社
伴随着国家历史与发展进程，一批体现越南智慧的科研应用工程不断涌现，许多重大工程更凝聚着越南劳动者集体的智慧，他们默默奉献于建国事业。图为1984年，11号桥梁公司112钢梁安装队正加紧完成升龙大桥最后桥段安装工作。图自 越通社
1983年，升龙大桥建设工地上，广大干部与工人坚守一线，全身心投入施工建设。图自 越通社
2001年，垄炉建设公司工人在胡志明国道沙雾山口路段施工。该区域地形复杂、山高坡陡、气候恶劣。图自 越通社
越南工人阶级是越南共产党直接的政治社会基础，并积极参与党的建设工作。图中，作为得农500千伏变电站18名干部职工团队的核心，青年党员、工程师阮海登带领大家克服西原地区艰苦环境和恶劣天气，积极推进技术革新与创新，保障变电站安全运行。图自 越通社
许多重大工程凝聚着越南劳动者集体的智慧、担当与辛勤付出，他们默默为社会发展贡献力量。图为第四电力安装公司工人在得农省得双县架设线路，为500千伏波来古—美福—桥棚输电线路工程施工服务。图自 越通社
越南成功现代汽车工厂工人正在进行汽车组装作业。图自 越通社
2019年己亥年除夕夜，越共中央总书记、国家主席阮富仲前往还剑湖地区，看望并慰问坚守岗位的环卫工人。图自 越通社
2019年9月12日，越南劳动荣军与社会部部长陶玉容前往广宁省肥煤股份公司，看望井下煤矿工人。越通社播发
越南劳动荣光：与时代同行 与国家共成长
2026年是“五一”国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）。这一重要里程碑彰显了光荣传统，弘扬了工人阶级精神以及国际团结精神。
2026年05月01日星期五 09:00
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