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胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年

4月30日晚21时整，随着全市8个地点同步燃放起绚丽的烟花，胡志明市的天空瞬间被斑斓的色彩点亮，以此隆重纪念越南南方解放及祖国统一51周年（1975年4月30日 – 2026年4月30日）。

胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年。图自越通社
胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年。图自越通社

越通社胡志明市——4月30日晚21时整，随着全市8个地点同步燃放起绚丽的烟花，胡志明市的天空瞬间被斑斓的色彩点亮，以此隆重纪念越南南方解放及祖国统一51周年（1975年4月30日 – 2026年4月30日）。

今年庆典期间，胡志明市共设有3个高空烟花燃放点和5个低空烟花燃放点。这些燃放点遍布合并后的全市各区，旨在服务市民与游客，让大家在假期中共同欣赏艺术烟花，尽情游玩放松。

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胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年。图自越通社

烟花燃放持续15分钟（其中芹耶围海旅游城市区燃放5分钟），让聚集在各处的数万名市民和游客大饱眼福，在节日气氛中尽兴而归。

在今年的4月30日–5月1日假期期间，胡志明市的市民和游客拥有丰富的艺术表演选择。除了 4月30日 晚的艺术烟花秀外，节日期间还举行了多项免费文化演出活动。如富寿马戏及多功能表演剧场于4月30日和5月1日举行两场首演，首次对公众开放并带来精彩的马戏与木偶戏表演，陈友庄改良剧院重排并上映著名剧作《豪华酒店》，1号李太祖公园举行音乐喷表演，以及仙泉文化公园、新城市中心公园（平阳坊）、巴地公园广场（巴地坊）以及西贡动植物园（草禽园）等地也均安排了各具特色的表演节目等。（完）

越通社
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越南—新纪元

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