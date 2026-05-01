时政

越南呼吁缓解中东紧张局势并持续推动“两国方案”

4月28日至30日，联合国安理会在美国纽约总部举行了关于“中东局势及巴勒斯坦问题”的高级别公开辩论会。安理会4月轮值主席国巴林的外交部长主持会议。

越南常驻联合国代表团副代表阮黄元公使。图自越通社
越南常驻联合国代表团副代表阮黄元公使。图自越通社

越通社河内——4月28日至30日，联合国安理会在美国纽约总部举行了关于“中东局势及巴勒斯坦问题”的高级别公开辩论会。安理会4月轮值主席国巴林的外交部长主持会议。

越通社驻纽约记者报道，联合国负责中东、欧洲、美洲及亚太事务的助理秘书长穆罕默德·哈立德·希亚里（Mohamed Khaled Khiari）；挪威外交大臣埃斯彭·巴尔斯·艾德（Espen Barth Eide，以巴勒斯坦援助特别联络委员会主席身份出席）；以及英国前首相、和平委员会执行委员会成员托尼·布莱尔（Tony Blair）出席了本次会议。

各国重点讨论了近期中东地区的复杂局势，特别是加沙地带、约旦河西岸、黎巴嫩南部以及霍尔木兹海峡地区。

越南常驻联合国代表团副代表阮黄元公使在会上发言时，对中东多个热点地区的复杂局势表示担忧，同时反对针对主权国家的军事攻击，并向联合国、相关国家政府以及近期在联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队/UNIFIL）遇袭事件中牺牲的维和人员家属表示哀悼。

越南代表强调，根据安理会第 2573 (2021) 号决议，平民及关键民用基础设施在任何情况下都必须得到保护；同时强调，必须根据国际法，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），确保航行与飞越的安全、保障及自由。越南代表认为，这不仅是维护包括霍尔木兹海峡地区在内的中东稳定的紧迫要求，也符合国际社会在保障能源供应、粮食安全、贸易往来及全球经济稳定方面的共同利益。

越南代表呼吁国际社会采取行动缓解中东紧张局势；重申越南坚定支持巴勒斯坦人民的自决权，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，并继续支持在符合国际法和联合国相关决议的基础上，以1967年边界为基础达成“两国方案”。（完）

越通社
#联合国安理会 #巴勒斯坦问题 #中东局势 #高级别公开辩论会 #轮值主席国
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南常驻联合国教科文组织（UNESCO）代表团团长阮氏云英大使领取认定证书。图自越通社

高平山水世界地址公园再获联合国教科文组织绿牌认证

越通社驻法国记者报道，4月27日，联合国教科文组织在法国巴黎举行世界地质公园授牌仪式，向全球新晋12家世界地质公园颁发认定证书，向44家通过再评估、继续获认定为世界地质公园的公园授证，其中包括越南的高平山水世界地质公园。

更多

双方代表合影。图自越通社

越日全面战略伙伴关系日益紧密有效

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在美国纽约越南常驻联合国代表团驻地会见了日本共产党委员长志位和夫（Shii Kazuo），讨论《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会。

东京大学公共政策研究生院SCERU高级研究员西泽俊雄。图自越通社

全球变局下越南与日本深化全面战略伙伴关系

在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）于5月初对越南进行访问之际，越通社驻东京记者就此次访问对双边合作关系的意义和机遇，采访了东京大学公共政策研究生院SCERU高级研究员西泽俊雄（Toshiro Nishizawa）。

胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年。图自越通社

胡志明市五彩烟花盛放，庆祝祖国统一51周年

4月30日晚21时整，随着全市8个地点同步燃放起绚丽的烟花，胡志明市的天空瞬间被斑斓的色彩点亮，以此隆重纪念越南南方解放及祖国统一51周年（1975年4月30日 – 2026年4月30日）。

越南驻阿尔及利亚大使陈国庆和安纳巴省省长阿卜杜勒克里姆·拉穆里。图自越通社

越南与阿尔及利亚安纳巴省共促多领域合作

为加强经济外交，4月27日至29日，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆率领越南驻阿大使馆及代表机构工作代表团对距离首都阿尔及尔约600公里的安纳巴省（Annaba）进行了工作访问。

越南外交部副部长、出席《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会的越南代表团团长黎氏秋姮主持会议。图自越通社

越南主持关于和平利用核能的座谈会

4月29日，在《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会期间，越南在联合国总部主持题为“发展原子能：致力于可持续发展目标（SDGs）与和平利用核能的技术、能力和金融”的座谈会。

印度前驻越大使普丽蒂·萨兰接受越通社驻新德里记者的采访。图自越通社

越印关系：基石稳固，前景广阔

印度前驻越大使普丽蒂·萨兰强调，两国保持高层合作势头，大力促进贸易与投资合作力度，实现经济伙伴多样化，加强供应链对接，鼓励双向投资。另外，促进企业对企业合作，发挥民营部门的作用。防务合作继续是重要支柱，而网络安全、人工智能和先进技术被期望成为潜在合作方向。

纽约时间2025年10月14日，作为2023-2025年任期联合国人权理事会成员的越南再次获得联合国大会的高度信任，以180票的亚太地区最高票数，成功当选2026-2028年任期联合国人权理事会成员。图自越通社

越南承诺保护与促进人权

越南再次当选联合国人权理事会成员，充分反映了国际社会对越南在保护和促进人权方面所作承诺、持续努力及取得成果的客观、积极评价。

2025年11月15日至16日，越日佛教文化交流节在宁平省三谷国家旅游区举行，吸引了国内外数千名僧尼、佛教徒及日本游客参与。图自越通社

日本首相高市早苗对越南进行正式访问：开启越日合作新空间

应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗将于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。此访正值两国关系处于历史最好时期，预计将为两国关系注入新动力，进一步深化越日全面战略伙伴关系，同时开辟更加务实高效的合作新空间，造福两国人民，并为地区及世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。

阿根廷越南文化研究院主席波尔迪·索萨·施密特接受越通社驻阿根廷布宜诺斯艾利斯记者的采访。图自越通社

国际友人高度评价越南的发展成就与新战略方向

波尔迪·索萨·施密特表示，她与越南人民有着超过60年的情谊，曾近30次到访这个东南亚国家，并将越南视为自己的第二故乡。波尔迪·索萨·施密特认为，国家统一50多年来，越南从一个饱受战争蹂躏的国家，转变为亚洲领先的活跃经济体之一，保持了稳定的增长，人民生活水平逐渐提高。