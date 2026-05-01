越南呼吁缓解中东紧张局势并持续推动“两国方案”

越通社河内——4月28日至30日，联合国安理会在美国纽约总部举行了关于“中东局势及巴勒斯坦问题”的高级别公开辩论会。安理会4月轮值主席国巴林的外交部长主持会议。



越通社驻纽约记者报道，联合国负责中东、欧洲、美洲及亚太事务的助理秘书长穆罕默德·哈立德·希亚里（Mohamed Khaled Khiari）；挪威外交大臣埃斯彭·巴尔斯·艾德（Espen Barth Eide，以巴勒斯坦援助特别联络委员会主席身份出席）；以及英国前首相、和平委员会执行委员会成员托尼·布莱尔（Tony Blair）出席了本次会议。



各国重点讨论了近期中东地区的复杂局势，特别是加沙地带、约旦河西岸、黎巴嫩南部以及霍尔木兹海峡地区。



越南常驻联合国代表团副代表阮黄元公使在会上发言时，对中东多个热点地区的复杂局势表示担忧，同时反对针对主权国家的军事攻击，并向联合国、相关国家政府以及近期在联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队/UNIFIL）遇袭事件中牺牲的维和人员家属表示哀悼。



越南代表强调，根据安理会第 2573 (2021) 号决议，平民及关键民用基础设施在任何情况下都必须得到保护；同时强调，必须根据国际法，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），确保航行与飞越的安全、保障及自由。越南代表认为，这不仅是维护包括霍尔木兹海峡地区在内的中东稳定的紧迫要求，也符合国际社会在保障能源供应、粮食安全、贸易往来及全球经济稳定方面的共同利益。



越南代表呼吁国际社会采取行动缓解中东紧张局势；重申越南坚定支持巴勒斯坦人民的自决权，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，并继续支持在符合国际法和联合国相关决议的基础上，以1967年边界为基础达成“两国方案”。（完）

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