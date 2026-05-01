全球变局下越南与日本深化全面战略伙伴关系

越通社河内——在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）于5月初对越南进行访问之际，越通社驻东京记者就此次访问对双边合作关系的意义和机遇，采访了东京大学公共政策研究生院SCERU高级研究员西泽俊雄（Toshiro Nishizawa）。



西泽俊雄认为，此次访问对越日全面战略伙伴关系具有重要战略意义，尤其是在中东紧张局势持续影响全球稳定的背景下。2023年11月，两国关系从“致力于亚洲和平与繁荣的纵深战略伙伴关系”提升为“致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”，反映了在国际环境复杂多变的背景下双边合作不断扩大和深化的趋势。2023年联合声明强调尊重联合国宪章、遵守国际法，以及相互尊重各自国家的政治体制、独立、主权和领土完整。



在全球不稳定和供应链中断威胁稳定供应的背景下，谈及两国的能源与资源合作时，西泽俊雄强调，各国加强协调是十分必要的。他提到了规模约100亿美元的“增强亚洲能源和资源供应链韧性伙伴关系”倡议，旨在保障供应并实现能源多样化。越南拥有位居世界第六的稀土储量，是重要资源领域不可或缺的合作伙伴。日本支持越南从原材料出口国转变为具备加工能力和创造高附加值能力的国家，将为双方带来利益。



2026年3月18日，越南财政部与日本国际协力机构（JICA）联合举办了一场关于绿色转型和气候变化适应贷款的研讨会，即所谓的新一代官方发展援助，这是两国未来一段时期内的合作重点之一。图自越通社

关于越南在“自由开放的印太战略”中的作用，西泽俊雄认为，越南长期以来奉行战略自主原则，并在确保开放与包容的条件下支持该战略的核心价值观。他表示，这与越南奉行的多元化、多边化外交政策相契合，也与东盟关于印太地区的愿景相一致，该愿景强调包容性、开放性以及东盟的中心地位。这种契合性对于加强与东盟重要成员国——越南的合作具有重要意义。



西泽期待此次访问能推动在优势互补领域中取得进展，例如：在“亚洲零排放共同体（AZEC）”框架内的碳减排合作、用于绿色转型的官方发展援助、半导体和人工智能领域的人力资源开发，以及基础设施和城市铁路项目等。



在科技合作方面，双方可扩大高素质人才培养以及在半导体、人工智能、新材料、环境技术和生物医学等领域的联合研究。建立联合实验室、开展由研究院所、高校和企业共同参与的试验项目被认为是有效的方向。西泽强调，将研究、培训与工业应用相结合的方法，将是推动数字化转型和绿色转型的关键因素，并将在未来阶段为越南和日本双方带来切实利益。（完）