越印关系务实发展的关键新动能

越通社河内——在越南与印度隆重纪念建立全面战略伙伴关系10周年（2016 - 2026）之际，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问。



专家学者评价称，此次访问是一个重要的里程碑，不仅巩固两国之间深厚的政治互信基础，还为下一阶段的发展开辟了全新的合作动能。



德里大学教授、亚洲学者协会秘书长丽娜·马瓦（Reena Marwah）认为，过去十年间促使越印关系保持稳定发展势头是最重要基石，是历代领导人共同筑就的深厚政治互信。



丽娜·马瓦教授指出，在地区及国际环境风云变幻的背景下，越南和印度均坚持战略自主政策，强调外交政策制定的独立性，并共同支持基于规则的国际秩序。这正是推动双边关系持续可持续发展的根本保障。



丽娜·马瓦教授认为，经过10年的发展，越印合作已从国防、能源、人文交流等传统领域，强力拓展至数字化转型、绿色转型、物流、港口开发、创新及人力资源开发等新兴领域。



据她观察，国防合作仍是最重要的战略支柱之一。在地区安全环境日益复杂的背景下，两国都拥有现代化国防力量、提升多域作战能力以及增强应对非传统安全挑战能力的迫切需求。因此，双方可以进一步扩大在无人机、导弹技术、防空系统及高科技国防工业等新兴国防技术领域的合作。



从经济角度看，丽娜·马瓦教授认为越南与印度具有高度的互补性，合作空间广阔。越南拥有重要的地缘战略位置和漫长的海岸线，是外国直接投资（FDI）的理想目的地，在全球供应链中扮演着日益重要的角色。越南在港口开发、物流和国际经济一体化方面的经验，被视为非常契合印度对基础设施建设和互联互通的发展需求。



另一方面，印度在信息技术、创新、人工智能（AI）、数字服务和高质量人力资源方面拥有显著优势。将越南的生产能力、战略位置及接轨能力，与印度的技术、人才和市场规模相结合，有望为两国经济创造新的增长动力。



此外，丽娜·马瓦教授还对越南在科学技术发展、创新以及数字化转型方面的战略导向给予了高度评价。



除了经济领域外，丽娜·马瓦教授强调，人文交流正日益成为双边关系中愈发重要的支柱。目前两国每周拥有近90班次航班，赴越印度的游客量大幅增长，这表明了双方互联互通的需求不断增加。双方可考虑增开更多直飞航线，提高旅游人力资源培训质量，并吸引酒店及服务业投资，以更好地挖掘这一潜力。



在战略与地区层面上，丽娜·马瓦教授认为，越南和印度在促进和平、稳定、航行自由及维护国际法权威，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）方面拥有广泛的共同利益。随着两国在亚洲及“全球南方”国家中的地位日益提升，双方有潜力成为推动构建平衡、开放且基于规则的地区秩序的重要合作伙伴。



谈及越共中央总书记、国家主席苏林对印度的国事访问，丽娜·马瓦教授认为，此次访问在越南共产党第十四次全国代表大会圆满结束后，以及第十六届国会选举产生新一届领导班子后进行，具有极其特殊的意义。



丽娜·马瓦教授认为，苏林总书记访问印度体现了越南继续深化双边关系的战略导向，同时也彰显了在越南新时期外交政策的执行过程中，印度所占据的角色日益重要。丽娜·马瓦教授强调，此次访问不仅在庆祝建立全面战略伙伴关系10周年之际具有重要的象征意义，而且还被寄予期望产生新动能，推动越印关系步入一个更加深厚、务实且具有长期愿景的发展阶段。（完）

Lê Thị Hiền