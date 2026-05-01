☕️越通社新闻下午茶（2026.5.1）

越通社河内——·在越南与印度隆重纪念建立全面战略伙伴关系10周年（2016 - 2026）之际，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问。阅读全文
·越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在美国纽约越南常驻联合国代表团驻地会见了日本共产党委员长志位和夫（Shii Kazuo），讨论《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会。阅读全文
·4月28日至30日，联合国安理会在美国纽约总部举行了关于“中东局势及巴勒斯坦问题”的高级别公开辩论会。安理会4月轮值主席国巴林的外交部长主持会议。阅读全文
·4月30日晚21时整，随着全市8个地点同步燃放起绚丽的烟花，胡志明市的天空瞬间被斑斓的色彩点亮，以此隆重纪念越南南方解放及祖国统一51周年（1975年4月30日 – 2026年4月30日）。阅读全文
·在安江省乌林乡的古老糖棕树下，斯奈东昆寺（Snayđonkum，又称“B-52寺”）曾是一个坚韧的“火焰坐标”，在豪迈的抗美救国岁月中，这里是紧紧连结京族与高棉族同胞团结情谊的地方。历经半个世纪，这座寺庙依然是安江省七山地区顽强意志和蓬勃生命力的象征。
·进入新发展阶段，胡志明市确定将大力转向以科学技术、创新创意和优质人力资源为基础的增长模式。对研发、战略技术产业及完善创新体制进行深度投资，被视为构建新竞争力的重要支柱。阅读全文
·为了分担贫困患者的困难，宁平省的许多组织和个人共同捐资捐物，为在南定省综合医院（位于宁平省天长坊）长期治疗的患者及家属提供免费的“情义餐”。阅读全文
·胡志明市正成为深受法国投资者青睐的投资目的地，特别是在基础设施、可持续城市发展和绿色转型等领域。来自法国超过22亿美元的投资资金有助于推动胡志明市经济增长，为面向可持续发展的深广合作开辟空间。
·向世界推广越南形象是对外信息工作的核心任务，具有战略意义，与外交、经济、文化、国防、安全及国家数字化转型等领域密切相关。这项活动直接有助于提升越南在国际舞台上的威望、地位和影响力。
·广义省昆普隆乡（Kon Plông）昆普隆社区旅游村、东长山净茶农场以及东长山文化与美食空间等三个旅游景点日前同步开放。这是昆普隆乡在发展旅游方面的首批活动，旨在唤醒这片高原土地的潜力和优势。阅读全文
·林同省沿海旅游长期以来被评为具有诸多发展潜力和优势，因为还有许多原始、新颖的景点。近期，新的旅游产品，特别是探险旅游、探索山林和征服海岛等项目吸引了大量游客参与，尤其是年轻游客，为该省多元化旅游产品开辟了新的发展方向。阅读全文
·2026下龙狂欢节于4月30日晚举行，来自广宁省54个乡、坊、特区的代表参加活动，并展现现代灯光技术表演。这不仅是一场绚丽的节日盛会，更体现落实越共中央政治局关于文化发展的第80号决议的具体努力，彰显广宁省将遗产转化为强大的内生资源，在新时代推动文化产业实现突破性发展的新思维。阅读全文
·东盟与中国日前启动了一项灾害管理合作项目，旨在加强区域内在防灾减灾方面的协调配合。阅读全文（完）