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“零盾爱心餐”：善心传递，爱火长燃

“零盾爱心餐”：善心传递，爱火长燃

宁平省天长坊“志愿餐协会”准备情义餐。图自越通社
宁平省天长坊“志愿餐协会”准备情义餐。图自越通社

越通社宁平省——为了分担贫困患者的困难，宁平省的许多组织和个人共同捐资捐物，为在南定省综合医院（位于宁平省天长坊）长期治疗的患者及家属提供免费的“情义餐”。

某一周日，初夏的阳光如烈火般炙烤着大地。临近中午，空气愈发闷热压抑，但在南定省综合医院大门口，宁平省天长坊“志愿餐协会”的成员们早已摆好桌椅和餐具，准时开始为患者发放午餐。数十名家境困难、家住偏远且需长期住院的患者和家属排起长队，领取这份包含着关怀与温情的情义午餐。

数百份热气腾腾、营养丰富的爱心餐，经由志愿者之手递交给患者，并送上亲切的问候，在社区中谱写了分享与播撒爱心的深刻人文价值。

来自宁平省吉城乡的吴氏容女士激动地分享道，她的丈夫患有肾病，身体虚弱，家庭生活因此变得十分艰难。这些情义餐不仅减轻了生活费负担，更是对他们家庭的一种精神鼓舞，让他们更有毅力继续治病。

志愿餐协会负责人阮氏雪表示，平均每个周日，该会将准备约400份餐食，送给在南定省综合医院治疗的贫困患者。该协会已坚持这项工作15年，旨在为饱受病痛折磨、生活困顿的家庭分担困难。

阮氏雪坦言，赠餐的初衷源于她曾在医院照顾家人的经历。当时亲眼目睹了不少困难家庭，许多患者和家属为了省下医药费而省吃俭用，甚至有人忍饥挨饿。于是，她和家人开始动手烹饪，希望尽一份绵薄之力。

该协会从最初的几名成员，活动逐渐吸引了越来越多的志愿者加入。每逢周日，协会动员15至20人从凌晨4点开始准备。由于餐食是提供给病人的，每一道工序都极其严谨：食材选自可靠来源，确保营养丰富且易于消化；保存工作严格执行安全卫生标准，让每一份送出的午餐既包含关爱，又保障健康。

目前，该志愿餐协会约有60名成员。除了直接参与烹饪，成员们还自愿捐款，积极呼吁并扩大公益影响。

三年来，现年67岁的农氏情女士一直默默坚守。尽管年事已高，她仍定期参加，从准备食材到分装发放，每一环节都尽心尽力。对她而言，这不仅是行善活动，更是一种快乐，是向不幸者播撒爱心的方式。

除了南定省综合医院外，该协会还在南定肺科医院、南定精神病院等当地大多数医院开展赠餐活动。为了维持经费，除了成员每月的自愿捐助，协会还呼吁个人、好心人士和企业的共同支持。许多食品商户得知后，也纷纷捐赠食材。就这样，一份份情义餐源源不断地传递着温暖。

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阮劝高中“绿火”志愿者俱乐部向病人家属送去情义餐。图自越通社

自2019年以来，该协会得到了来自南定市阮劝高中“绿火”志愿者俱乐部学生的积极支持。每次发餐，学生们都会早早赶来协助。

阮劝高中“绿火”志愿者俱乐部目前有55名成员，多为高一和高二学生。除了协助烹饪，他们还主动参与筹集物资、帮扶困难群体等社区活动。尽管学业繁忙，他们仍以高度的热情投入其中。

“绿火”俱乐部顾问陈氏兰容老师表示，这些意义非凡的活动一直得到学校和家长的支持。通过志愿活动，学生们不仅培养了仁爱之心，还在学习和生活中养成了严谨和责任意识。

从一份份简朴而深刻的午餐开始，慈善之旅正在社区，特别是在年轻一代中强力传播。在社会中仍有许多困难群体需要帮助的背景下，这些“爱心厨房”需要不断推广，共同构建一个温暖、包容且充满人文情怀的社会。（完）

越通社
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