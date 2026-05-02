越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗举行会谈

应越南政府总理黎明兴邀请，日本首相高市早苗于2026年5月1日至3日对越南进行正式访问。5月2日上午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与日本首相高市早苗及两国高级代表团在政府驻地举行会谈。

黎明兴热烈欢迎高市早苗及日本高级代表团正式访问越南，并强调高市早苗首相连任后选择越南作为其在亚洲的首访目的地，体现了日本对越南的高度重视和优先。黎明兴重申，越南始终视日本为最重要的战略伙伴之一，以及是与越南携手实现可持续发展目标的真诚、可信赖的朋友。

日本首相高市早苗重申日本支持越南的努力和发展方向，随时准备与越南同行实现发展目标。日本首相表示希望与越南合作，以增强两国经济体的自主性和韧性。

在评价越日关系正良好、全面、务实发展，拥有高度政治互信基础、深入广泛的经济合作和日益紧密的民间交流后，黎明兴希望双方密切配合，将双边关系推向新高度，深化两国在各领域的合作。

在真诚、友好、信任的气氛中，两位领导人就双边关系以及共同关心的国际和地区问题进行了坦率、全面的交流。两位总理一致同意继续通过保持年度高层互访和接触来增进政治互信；继续有效落实各领域部长级合作机制，包括外交、贸易、工业和能源、农业等；加强在国防、安全领域的务实合作，尤其是在海上、战后遗留问题处理、网络安全、联合国维和行动、军医、培训、应对跨国犯罪等方面。

关于科技合作，双方一致同意在2026年重启越日科技合作联合委员会，并早日安排举行高技术与公私合作活动。

黎明兴建议日本政府简化越南公民的签证手续，为实现在2030年前双向游客数量翻倍的目标创造便利条件。两位领导人一致同意密切合作推进越日大学项目，并早日签署两国关于越日大学的协定。

在就地区和国际问题交换意见时，两位总理一致同意继续在东盟、湄公河次区域、联合国等国际和地区论坛上，以及在2026年越南担任主席国的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》框架内进行密切协调。双方重申在国际法基础上，特别是1982年《联合国海洋法公约》，以和平方式解决东海争端的重要性。（完）