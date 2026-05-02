庆和省着力保护并提升占族陶艺文化遗产价值

庆和省宁福乡保竹陶艺村，是东南亚最古老的陶艺村之一，至今仍完整保留着纯手工制作方式，蕴含独特的文化与技艺价值。“占族陶瓷技艺”已被联合国教科文组织列入《急需保护的非物质文化遗产名录》。

以掺砂黏土为原料，辅以竹片、贝壳、海螺等工具，并使用树皮制成的天然颜料，在匠人灵巧双手的揉制、旋转与塑形下，一件件富有灵魂与生命力的陶瓷作品由此诞生。庆和省宁福乡的保竹陶瓷采用露天烧制技艺，形成独特的红底黑灰纹理。由于完全依靠手工制作、逐件成型，占族陶器被誉为最具“人手温度”的工艺品。

庆和省宁福乡居民周氏花：占族传统制陶技艺以母传子、代代相承。掌握技艺之后，每个人都会自行构思，创新不同的造型和尺寸。有的作品高达2米、1米或更小，全部都是手工制作的。

目前，保竹陶艺村拥有2个合作社和11家生产经营单位，约300户居民从事相关行业。这里不仅是一处传统手工艺村，更被视为南中部地区一座“活态的占族陶艺博物馆”。当地生产户和合作社在致力于保护传统技艺精华的同时，也不断创新产品系列，并结合社区旅游进行开发利用。

胡志明市的游客阮氏清翠：这里的陶器十分精致，陶土材质也颇具特色，工匠们通过一层层细致堆塑泥料来塑造形态。许多作品都给我留下深刻印象，充分展现了占族文化的独特之美。

庆和省宁福乡保竹占族陶艺合作社主任富友明顺：除了游客参观、购物、拍照等方式对产品推广产生积极效应外，更重要的是，“占族制陶技艺”被列入联合国教科文组织急需保护的非物质文化遗产名录后，其传播效应显著提升。这为合作社进一步扩大生产、实现更高质量发展奠定了重要基础。

近日，庆和省人民委员会已批准《占族制陶技艺非物质文化遗产管理、保护与价值弘扬方案》。根据规划，到2026年力争使该遗产摆脱“急需保护”状态；到2027年建立质量标准，注册“占族陶器”品牌，并完善与传统手工艺村相结合的社区旅游模式。自2028年起，庆和省将致力于推动“占族陶艺技艺”申报成为人类非物质文化遗产代表作。（完）