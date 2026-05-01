订制陶瓷：越南遗产的定位之旅

在越南的历史长河中，有些实物超越了纯粹的使用功能，成为了权力、审美和一个时代贸易地位的象征。订制陶瓷——这一根据朝廷特殊要求制作的产品系列便是如此。

订制陶瓷在17-18世纪清晰出现，当时南方进取过程逐渐稳定，订制陶瓷通过从样式、纹饰到技术规范的精致定制体系，反映了宫廷生活。这也是权力体制足以支配审美和生产的标志。

研究者 陈庭山："国家历史、民族传统保留了最美好的东西，代代相传，这是研究国家文化和历史的一个很好的迹象。大约从18世纪以后，多亏了这些高级订制陶瓷，我们才知道各位君王提出了什么样式，是否与中国不同？能否一眼看出是越南的产品？这些是显示内路和外路历史文化的标志。"

订制陶瓷不仅具有审美价值，其上的龙凤花鸟纹饰还蕴藏着关于社会秩序、宇宙观念和王权作用的信息。因此每件实物都成为了可解读的历史"文献"。

在当前背景下，对订制陶瓷的研究不止于古物研究，还与促进文化产业的发展方向相关。深度座谈会正为在国际市场上推广和重新定位越南遗产奠定基础，其中订制陶瓷被视为典型代表。

更重要的是，在亚洲艺术地图上定位订制陶瓷不仅是市场问题，也是认知问题。当一件实物被正确理解、被置于正确的历史和文化背景中时，它将超越物质价值，成为记忆和认同的一部分。

从近期的发现和学术交流可见，订制陶瓷不仅是珍贵的物质遗产，更是一种讲述过去的特殊"语言"，启发了让遗产“活”在当下的方式。（完）