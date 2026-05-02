越日不断深化全面战略伙伴关系

会见中，苏林提出了加强两国战略合作的六大方向，其中包括：加强政治互信，深化党、政府及地方层级的合作；巩固实质、有效的国防安全合作；加强经济对接，确保经济安全、粮食安全及能源安全，同时依托日本在科技领域的优势，拓展数字化转型、能源转型、绿色转型、半导体及人工智能等新领域合作； 通过培训高素质人力资源和推动联合研究，有效落实科技合作内容；通过劳务、教育、地方、文化和社会、旅游及民间交流等领域的合作，促进人力资源合作。

高市早苗强调了越日经济合作在确保经济安全、增强两国战略自主和抗风险能力方面的重要性。她提议通过推动半导体工业、高技术、数字化转型及绿色转型等战略领域合作，加强在能源和矿产供应链中的公私合作，以及AI和航天合作。同时，落实日本在近期关于能源自主的亚洲零排放共同体线上峰会 上提出的“能源与资源韧性伙伴关系亚洲倡议”倡议框架下的各项目。

*当天下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越南进行正式访问的日本首相高市早苗。

两位领导人高兴地看到越日全面战略伙伴关系取得良好且务实的发展；一致同意进一步加强政治互信，推动两国国会高层及专门委员会之间的交流与团组互访，以及加强两国友好议员小组、青年议员、女议员的活动与合作。

陈青敏建议日本政府继续向越南提供新一代官方发展援助，并为日本企业开展大规模投资项目、在日本有优势而越南有需求的领域体现日本先进技术创造条件。

高市早苗强调，日本支持越南的革新事业和发展目标，重申日本愿在越南新发展阶段与越南并肩同行；加强党际、议会之间的合作与交流。她还建议越南国会支持尽早通过两国政府关于越日大学发展的协定以及越南政府和日本政府关于为非项目无偿援助项目实施提供便利的协定。

*5月2日，日本首相高市早苗及高级代表团前来向胡志明主席敬献花圈并入陵瞻仰

日本首相高市早苗及代表团怀着崇敬的心情，在胡志明主席——越南天才领袖、民族解放英雄、世界文化名人、模范的国际共产主义战士、全世界热爱和平与进步的各民族的亲密朋友——安息地前默哀。

此访是双方继续巩固政治互信、加强高层战略交流的契机，同时为双边合作日益深入、务实和有效创造新的动力。

*当天，日本首相高市早苗到访并在于河内国家大学发表外交政策演讲。

在活动上，高市早苗评价，日本与越南在培养高素质工业人才方面的合作正得到推进，期待河内国家大学下属的越日大学将发展成为两国、乃至印度洋-太平洋地区半导体领域的人力资源供应中心。

高市早苗首相访问并在河内国家大学发表演讲，不仅具有外交象征意义，还为教育、技术和供应链等关键领域的实质性合作开辟了方向。

*当晚，在河内，日本与越南两国政府隆重举行仪式，向越南原越共中央总书记农德孟和原政府总理阮晋勇授予日本旭日大绶章。

旭日章是日本最高贵的荣誉之一，这不仅是对两位越南党、国家原领导人所作贡献的认可，也体现了日本政府对两国领导和人民为推动越日关系日益稳固发展所做努力的高度珍视。（完）