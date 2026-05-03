胡志明市期待2026年侨汇延续积极增长势头

侨汇持续保持稳定增长态势，进一步巩固其作为重要外汇来源的地位，在促进外汇供需平衡、维护胡志明市乃至全国金融市场稳定方面发挥着积极作用。

2025年，通过各类信贷机构和经济组织汇入胡志明市的侨汇总额超过103.4亿美元，同比增长8.3%。

从汇款渠道看，侨汇主要通过各类经济组织汇入，金额接近74.3亿美元，占侨汇总量的71.8%；通过信贷机构汇入的侨汇约为29.2亿美元，占28.2%。亚洲继续成为胡志明市最大的侨汇来源地区。

越南国家银行第二区分行副行长陈氏玉莲：“这一成绩十分积极，体现了海外侨胞对我国经济的信心。当前宏观经济总体保持稳定，越南盾利率政策运行平稳，汇率调控灵活有效。宏观经济的稳定，使侨汇资金更多投向生产经营领域，而不再局限于消费目的。”

越南国家银行第二区分行预测，2026年流入胡志明市的侨汇将继续增长，以满足该市经济发展对资金的较大需求。

越南国家银行第二区分行副行长陈氏玉莲：“国家银行第二区分行持续指导各信贷机构及侨汇公司，实施一系列务实举措，支持侨汇资金流入。相关手续不断简化，为侨胞和市民提供快捷、便利甚至上门的收汇服务，费用保持在较低水平。同时，电子汇款及灵活多样的转账方式也有助于促进侨汇回流。预计2026年侨汇规模将继续扩大。”

在上述积极因素支撑下，胡志明市将继续巩固其作为全国最大侨汇接收地的地位，并有望在未来继续成为侨胞资金的重要流入目的地。（完）